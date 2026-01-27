Offiziell: Tomas Zorn wird Austria-Sportchef

Sport-Vorstand Tomas Zorn: „Austria Wien ist eine äußerst attraktive Aufgabe. Der Klub zeichnet sich durch eine hervorragende Akademie und Nachwuchsarbeit aus, hat große Tradition und eine leidenschaftliche Fangemeinde. Die Strategie des Klubs, mit Kernelementen wie der richtigen Kader-Balance, einer stringenten Transferpolitik sowie der Förderung von jungen Spielern, bildet eine starke Basis, um die Austria im Verbund mit dem bestehenden Team nachhaltig weiterzuentwickeln. Der Schlüssel ist, dass sich alle Entscheidungen an einer klar definierten sportlichen Identität orientieren und wir unserer gemeinsamen Linie konsequent treu bleiben. In einem ersten Schritt freue ich mich jetzt darauf, alle Bereiche des Klubs kennenzulernen, von der Sportdirektion, über das Trainerteam, den Spielern und Spielerinnen, bis hin zu allen Mitarbeitern, um mir einen umfassenden Gesamteindruck zu verschaffen.“