Russische Luftangriffe: Auch Kindergarten als Ziel

Bei einem Drohnenangriff auf die Hafenstadt Odessa wurden in der Nacht auf Dienstag nach Behördenangaben mindestens 22 Menschen verletzt. Mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser sowie eine Kirche im Stadtzentrum wurden beschädigt. In der Nacht habe es mehrere Brände gegeben. Die Bergung von Menschen aus den Trümmern dauerte am Morgen aber noch an.