Russische Luftangriffe: Auch Kindergarten als Ziel

Russland hat die Ukraine seit Montagabend wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen. In mehreren Städten wurden Wohnhäuser getroffen, in Charkiw wurden auch eine Schule und ein Kindergarten zum Ziel. Mehr als 20 Menschen wurden bei den Attacken verletzt.
Bei einem Drohnenangriff auf die Hafenstadt Odessa wurden in der Nacht auf Dienstag nach Behördenangaben mindestens 22 Menschen verletzt. Mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser sowie eine Kirche im Stadtzentrum wurden beschädigt. In der Nacht habe es mehrere Brände gegeben. Die Bergung von Menschen aus den Trümmern dauerte am Morgen aber noch an.
Charkiw: 80 Prozent ohne Strom
Das ostukrainische Charkiw wurde mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dort gab es zwei Verletzte. Die Energieversorgung der Großstadt wurde getroffen. 80 Prozent der Stadt Charkiw und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit.
Aus der Stadt Krywyj Rih wurde der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet. In der westukrainischen Region Lemberg (Lwiw) ist nach Angaben der örtlichen Behörden eine Infrastrukturanlage von Russland angegriffen worden. Einsatzkräfte seien vor Ort. Nach vorläufigen Informationen gebe es keine Verletzten, erklärte Gouverneur Maksym Kosyzkyj. Um welche Art von Einrichtung es sich handelt, teilte er nicht mit.
135 Drohnen angegriffen
Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg.
