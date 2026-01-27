Besitzern von zugemüllten Pkw droht in US-Ort Haft

Hintergrund ist ein neues Gesetz, das ab dem 1. Februar in Kraft tritt und sich gegen eine anhaltende Rattenplage in der Stadt richtet. Wer Abfälle in Fahrzeugen oder deren Umgebung anhäuft und damit die Nager anlockt, handelt künftig illegal. Das bedeutet: Leere Kaffeebecher, Fastfood-Verpackungen oder gar Essensreste im Auto werden als Ordnungswidrigkeit gehandelt, die Geldstrafen von bis zu 500 Dollar, Haftstrafen von bis zu 30 Tagen oder sogar beides vorsieht. Und: Jeder einzelne Tag zählt als neuer Verstoß.