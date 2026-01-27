Hallen-Brand: Schon wieder Großeinsatz in Lustenau

Erst vergangene Woche mussten die Florianis in Lustenau (Vorarlberg) zu einer brennenden Lkw-Werkstatthalle ausrücken, am Montagabend brannte es dann erneut, diesmal in der Werkstatthalle eines Transportunternehmens.
Am Montagabend gegen 18 Uhr wurde gemeldet, dass in einer Werkstatthalle eines Transportunternehmens in Lustenau ein Feuer ausgebrochen war. Ein Großeinsatz der Florianis war die Folge.
Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Besonders heikel: In der Halle waren auch Gasflaschen gelagert, auch soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein.
Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Erst vergangene Woche war es in einer Werkstatthalle eines Lkw-Unternehmens in Lustenau zu einem Vollbrand gekommen, die Halle brannte komplett ab.
