Kurz vor Umzug nach Kitzbühel: Wohnung geplündert!

Die Wohnung in Kitzbühel war noch nicht ganz bezugsfertig, die Elektrogeräte waren allerdings schon geliefert und standen – noch in Originalverpackung – für die Montage bereit. Bevor es jedoch dazu kommen konnte, schlugen unbekannte Einbrecher zu. Der Schaden ist enorm!
Es war eine mehr als böse Überraschung für die Besitzer der noch nicht ganz bezugsfertigen Erdgeschosswohnung am Kitzbüheler Bichlnweg, die derzeit noch eher einer Baustelle gleicht – und offenbar auch unversperrt war.
Geräte waren originalverpackt
Warum die Tür nicht abgeschlossen war, ist nicht bekannt. Unbekannte Kriminelle dürften dies aber eiskalt ausgenutzt haben. Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Mittwoch, 21. Jänner, und Montag schlugen die Täter zu. Laut Polizei seien „mehrere originalverpackte Elektrogeräte aus“ der Wohnung am Bichlnweg verschwunden.
Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kitzbühel zu melden.
Die Ermittler von der Polizei
Fast 10.000 Euro Schaden
Die Exekutive beziffert den Schaden mit einem „hohen, vierstelligen Eurobetrag“ – also fast 10.000 Euro. Wie die Elektrogeräte abtransportiert wurden, ist derzeit noch völlig unklar. Ein Rätsel ist dementsprechend auch noch, wer hinter dem dreisten Diebstahl steckt. Zeugen werden gesucht.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Kitzbühel unter der Telefonnummer: 059 133/7200.
