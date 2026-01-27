Werkstatt in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Ein aufmerksamer Angestellter eines Sägewerks in Aflenz nahm am Montagnachmittag Brandgeruch aus einer Werkstatthalle wahr und verständigte sofort den Firmeninhaber. Dieser zögerte nicht und alarmierte gegen 16 Uhr die Einsatzkräfte: „Beim Eintreffen stand die betroffene Werkstatt bereits in Vollbrand, das Feuer drohte sich auf den angrenzenden Dachstuhl auszubreiten. Unverzüglich wurde ein Erstangriff unter schwerem Atemschutz durchgeführt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Graßnitz, die mit den Kollegen von Aflenz und Turnau sowie der Betriebsfeuerwehr der Firma Böhler gegen die Flammen ankämpften.