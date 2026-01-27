Vorteilswelt
Mitarbeiter roch Brand

Werkstatt in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Steiermark
27.01.2026 08:27
Die Werkstatt des Sägewerks in Aflenz stand in Vollbrand
Die Werkstatt des Sägewerks in Aflenz stand in Vollbrand(Bild: Freiwillige Feuerwehr Graßnitz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine Werkstatthalle am Gelände eines Sägewerks in Aflenz stand am Montagnachmittag in Vollbrand. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein aufmerksamer Angestellter eines Sägewerks in Aflenz nahm am Montagnachmittag Brandgeruch aus einer Werkstatthalle wahr und verständigte sofort den Firmeninhaber. Dieser zögerte nicht und alarmierte gegen 16 Uhr die Einsatzkräfte: „Beim Eintreffen stand die betroffene Werkstatt bereits in Vollbrand, das Feuer drohte sich auf den angrenzenden Dachstuhl auszubreiten. Unverzüglich wurde ein Erstangriff unter schwerem Atemschutz durchgeführt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Graßnitz, die mit den Kollegen von Aflenz und Turnau sowie der Betriebsfeuerwehr der Firma Böhler gegen die Flammen ankämpften.

Nach drei Stunden Einsatz war das Feuer gelöscht.
Nach drei Stunden Einsatz war das Feuer gelöscht.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Graßnitz)

Drei Stunden dauerte der Einsatz, gegen 19 Uhr konnte der Brand zur Gänze gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursachenermittlung wurde vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen.

Steiermark

