Crans-Montana: Meloni „empört über Freilassung“

Neue Infos zu Gesundheitszustand

Unterdessen gibt es aus Italien vorsichtig positive Nachrichten über den Gesundheitszustand einiger Verletzter. Zwei der zwölf italienischen Jugendlichen, die nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana an Silvester im Krankenhaus Niguarda in Mailand behandelt wurden, sind aus dem Spital entlassen worden, erklärte der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei, Guido Bertolaso. Vier weitere Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren befinden sich weiterhin auf der Intensivstation. Laut Bertolaso könnten einzelne Patienten in den kommenden Tagen vom Spital entlassen werden.