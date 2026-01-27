4-Kilometer-Erdrutsch gefährdet Stadt auf Sizilien

Gebiete wohl dauerhaft unbewohnbar

Zivilschutzchef Fabrizio Curcio kündigte die Errichtung einer sogenannten roten Zone an. Die betroffenen Gebiete könnten dauerhaft unbewohnbar bleiben. „Wer dort ein Haus hat, wird nicht zurückkehren können“, sagte Curcio. Weitere Erdrutsche wurden nicht ausgeschlossen. Das Gebiet war bereits vor 29 Jahren von einem ähnlichen Erdrutsch betroffen. Die aktuellen Erdrutsche entstanden durch das Sturmtief Harry, das seit Tagen heftige Regenfälle über Sizilien bringt.

Der Präsident der Region, Renato Schifani, schätzte die Höhe des bisher entstandenen Schadens auf 740 Millionen Euro. Die Stadt an insgesamt 27.000 Bewohner.