Kreml: EU hat keine „vorausschauenden Visionäre“

Selenskyj: „Konstruktiv viele Themen besprochen“

Am Samstag war eine erste Runde direkter Verhandlungen in Abu Dhabi zwischen Delegationen der Ukraine, Russlands und der Vereinigten Staaten über einen Plan, den Krieg zu beenden, zu Ende gegangen. Erkennbare Fortschritte gibt es nicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gespräche dennoch als „konstruktiv“ bezeichnet und erklärt, dass beide Seiten zugestimmt hätten, sich in der kommenden Woche ein weiteres Mal zu treffen. Es seien viele Themen besprochen worden, er erwarte den genauen Bericht der ukrainischen Delegation nach ihrer Rückkehr.