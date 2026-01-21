Verwirrung um Podesplatz von ÖSV-Riesentorläufer

„Ich habe das im Zielraum zuerst gar nicht so mitbekommen“, gestand der 24-Jährige, der sich in der EC-Riesentorlaufwertung auf Rang fünf verbesserte und nur 42 Punkte hinter Rang drei und damit dem verbundenen Weltcupfixticket für die Saison 2026/27 rangiert. In der Gesamtwertung kletterte er um zwölf Plätze nach oben und ist als bester ÖSV-Herr mit 268 Zählern direkt vor Skivereinskollegen Jakob Greber (264) Sechster. „Das ich vor Jack bin, ist das wichtigste“, scherzte der Atomic-Pilot. „Nein im Ernst: Ich bin mit meinem Skifahren im Moment generell nicht unzufrieden. Wir haben doch einiges weitergebracht.“