Zoff-Szene ging viral

Neuer Stürmer? Rapid will Schweizer Internet-Hit

Bundesliga
22.01.2026 19:42
Sportboss Markus Katzer
Sportboss Markus Katzer(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Rapid befindet sich nach den Ausfällen von Claudy M‘Buyi und Louis Schaub auf Stürmersuche – und hat nun Georgios Koutsias von Lugano auf dem Zettel, der gerade erst zum Internet-Hit avancierte.

Mitten im Angriffspressing brach der Deutsche Kevin Behrens seinen Lauf ab, bog weg vom Ball ab – um seinen eigenen Sturmpartner Georgios Koutsias zu attackieren

Hier die Szene aus dem Lugano-Trainingslager:

Das Video der verrückten Szene von Luganos Test in Benidorm gegen Pilsen ging vor zwei Wochen viral. Der Schweizer Klub reagierte mit einer Geldstrafe für Behrens und einer Nachdenkpause für Koutsias.

Was das mit Rapid, abgesehen davon, dass Seidl und Co. in Spanien auf demselben Platz trainierten, zu tun hat? Bislang wenig. Doch just Koutsias ist nun auf dem grün-weißen Radar gelandet. Der „Blick“ berichtet sogar von einem Rapid- Angebot über zwei bis drei Millionen Euro für den 21-jährigen Griechen.

Lesen Sie auch:
Markus Katzer
Mbuyi und Schaub out
Sportboss Katzer: „Wir werden im Sturm reagieren!“
21.01.2026

Sicher kein Millionen-Kauf
Laut „Krone“-Infos ist das zwar keine heiße Luft, aber auch nur die halbe Wahrheit. Es stimmt, dass sich Rapid aufgrund der Verletzung von Claudy Mbuyi bei der Stürmersuche intensiver um Koutsias bemüht, allerdings kommt für die Hütteldorfer nur eine Leihe in Frage, sicher kein Millionen-Kauf. Daher wird es schwierig, Koutsias von Lugano nach Wien zu lotsen. Die Stürmersuche geht wohl weiter

