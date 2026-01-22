Neuer Stürmer? Rapid will Schweizer Internet-Hit

Sicher kein Millionen-Kauf

Laut „Krone“-Infos ist das zwar keine heiße Luft, aber auch nur die halbe Wahrheit. Es stimmt, dass sich Rapid aufgrund der Verletzung von Claudy Mbuyi bei der Stürmersuche intensiver um Koutsias bemüht, allerdings kommt für die Hütteldorfer nur eine Leihe in Frage, sicher kein Millionen-Kauf. Daher wird es schwierig, Koutsias von Lugano nach Wien zu lotsen. Die Stürmersuche geht wohl weiter