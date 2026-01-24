Babler in Kitzbühel: „Rapid – keine Alternative!“

Andreas Babler zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel! Der Vizekanzler und Sportminister sprach nach der Hahnenkamm-Abfahrt mit Michael Fally über sein „Streif-Debüt“, den italienischen Sieg, die österreichische Performance, den Vergleich zwischen Sport und Politik und darüber, dasss zu Rapid „keine Alternative“ gibt (alles im Video oben).