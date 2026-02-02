Peppiger Komponist lässt mit „3 Pieces“ aufhorchen

Musik, die tief in der Klassik verwurzelt bleibt, aber mit swingender Energie pulsiert – so beschreiben Meister des Faches die formvollendeten Werke des Komponisten Wolfgang-Michael Bauer. „3 Pieces“ mit Alfred Kern am Saxofon und Julian Yo Hedenborg am Klavier, die klar seine Handschrift tragen, sind erst vor wenigen Monaten auf allen gängigen Streaming-Plattformen erschienen – und machen Furore.