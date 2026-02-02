Vorteilswelt
Perfektion nach Noten

Peppiger Komponist lässt mit „3 Pieces“ aufhorchen

Burgenland
02.02.2026 16:00
Wolfgang-Michael Bauer (li.) und Franz Steindl mit den Notenblättern, die in der Musikwelt für ...
Wolfgang-Michael Bauer (li.) und Franz Steindl mit den Notenblättern, die in der Musikwelt für Furore sorgen.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Klassik trifft auf Jazz: Mit zeitgenössischen Kompositionen unter dem Titel „3 Pieces“ erobert Wolfgang-Michael Bauer, hochgeschätzter Lehrer an der Joseph-Haydn-Privathochschule (JHP) in Eisenstadt, das Herz der Genrekenner. Ein Schweizer Verlag greift seine Werke auf und veröffentlicht die „Trilogie einer elegant-lebendigen Synthese“.

Musik, die tief in der Klassik verwurzelt bleibt, aber mit swingender Energie pulsiert – so beschreiben Meister des Faches die formvollendeten Werke des Komponisten Wolfgang-Michael Bauer. „3 Pieces“ mit Alfred Kern am Saxofon und Julian Yo Hedenborg am Klavier, die klar seine Handschrift tragen, sind erst vor wenigen Monaten auf allen gängigen Streaming-Plattformen erschienen – und machen Furore.

„Spontane Improvisation“
„Bei Bauers Musik entsteht oft der Eindruck spontaner Improvisation, obwohl jede Note bis ins Detail überlegt und ganz bewusst gesetzt ist – ein Effekt meisterhafter Balance von Struktur und Freiheit“, erklärt Franz Steindl, bis zur kürzlich erfolgten Pensionierung als Geschäftsführer in der Haydn-Privathochschule tätig.

Dort lehrt Wolfgang-Michael Bauer seit 2012, seit 2016 leitet er eine Kompositionsklasse. „Mein Stil: Ein Mix aus Klassik und Jazz – aber keine ausnotierte Improvisation, sondern auskomponierte Perfektion, in der klassische Strukturen mit jazziger Vitalität explodieren“, sagt der in Baden bei Wien lebende Künstler.

„3 Pieces“ sind drei charaktervolle Stücke, die alltägliche Szenen in Klang übersetzen. „Caffeine Rush“ fängt die treibende Energie eines koffeingetriebenen Vormittags ein. „Pannonian Sunset“ malt die warme, melancholische Stimmung eines pannonischen Sonnenuntergangs in sanften, schwingenden Farben. „Nightlife“ lässt die pulsierende, nächtliche Vitalität der Stadt in swingenden Rhythmen und fusionsartigen Harmonien aufleuchten.

Meilenstein im Leben
Auf ihn wurde bereits die Editions Marc Reift aufmerksam. Bei dem renommierten Schweizer Verlag für Noten der Blasmusik, Symphonieorchester und allerlei anderer Ensembles in Crans-Montana gehen „3 Pieces“ in Druck. „Ein Meilenstein im Leben eines Komponisten, der sich damit zwischen vielen namhaften Künstlern einreiht“, lobt Steindl.

Bei der nächsten Aufführung erklingt am 22. Februar der 3. Satz der „Cello Sonata“ im Rahmen des Festivals „Tage der Zeitgenossen“ unter dem Titel „KlangRaum JHP“, Beginn um 17 Uhr im Offenes Haus Oberwart (OHO). Am 5. März um 19 Uhr folgt die Fanfare für Sinfonisches Blasorchester in der Haydn-Privathochschule.

