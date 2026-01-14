Taylor „maskiert“ und mit Mega-Hüfte am Red Carpet

Dass Teyana Taylor zu DEN Stars der Stunde gehört, das hat sich spätestens am Sonntagabend bei den Golden Globes gezeigt. Da durfte sich die 35-Jährige nicht nur die Trophäe als beste Nebendarstellerin abholen, sondern sorgte ganz nebenbei auch noch mit ihrem äußerst freizügigen Outfit für jede Menge Schlagzeilen.