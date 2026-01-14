Taylor „maskiert“ und mit Mega-Hüfte am Red Carpet

Erst Anfang der Woche hat Teyana Taylor bei den Golden Globes ihre mit Diamanten besetzte, sündhaft teure Pofalte präsentiert. Jetzt sorgte die Globes-Gewinnerin bei der Premiere von „The Rip“ an der Seite von Ben Affleck und Matt Damon erneut für einen Mega-Fashion-Moment!
Dass Teyana Taylor zu DEN Stars der Stunde gehört, das hat sich spätestens am Sonntagabend bei den Golden Globes gezeigt. Da durfte sich die 35-Jährige nicht nur die Trophäe als beste Nebendarstellerin abholen, sondern sorgte ganz nebenbei auch noch mit ihrem äußerst freizügigen Outfit für jede Menge Schlagzeilen.
Transparentes Kleid mit Turtleneck-Maske
Bei der Premiere von „The Rip“ in New York trug Taylor am Dienstagabend nun zwar deutlich mehr Stoff am Körper, ließ aber dennoch die Auslöser der wartenden Fotografen heißlaufen.
Denn Taylor erschien in einem transparenten Kleid von Ashi Studio auf dem roten Teppich, das nicht nur wegen seiner herzförmigen Hüfte für Furore sorgte.
Statt eines sexy Ausschnitts hatte das Kleid nämlich eine Art Turtleneck-Rollkragen aus hauchzartem Stoff, den Taylor wie eine Maske über die Hälfte ihres Gesichts gezogen hatte.
Taylor schwimmt gegen Mode-Strom
Ein dramatisches Augen-Make-up setzte einen weiteren Akzent, während die Schauspielerin ihre dunklen, kurzen Haare ganz lässig in Locken gestylt trug. Schwarze Lack-High-Heels rundeten das Outfit schließlich ab.
Alles in allem ein fast schon avantgardistischer Look, der in jedem Fall bewies, dass Teyana Taylor modisch nicht mit dem Hollywood-Strom schwimmt!
Neben Affleck und Damon zu sehen
Teyana Taylor wird im Cop-Drama „The Rip“, das am 16. Jänner auf Netflix erscheint, neben Ben Affleck und Matt Damon zu sehen sein.
