Erster Solo-Termin

Kate im roten Power-Look mit besonderer Bedeutung

Royals
16.01.2026 08:07
Prinzessin Kate absolvierte Ende der Woche ihren ersten Solo-Auftritt im neuen Jahr.
Prinzessin Kate absolvierte Ende der Woche ihren ersten Solo-Auftritt im neuen Jahr.(Bild: AP/Kin Cheung)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinzessin Kate ist mit einem echten Power-Look ins neue Jahr gestartet. Am Donnerstag absolvierte die Ehefrau von Prinz William ihren ersten Solotermin für 2026 und überraschte alle in einem knallroten Hosenanzug. Ein Look, der eine besondere Botschaft vermittelte.

Was für ein Comeback! Bei ihrem Treffen mit der Frauen-Rugby-Nationalmannschaft auf Schloss Windsor war Kate der glänzende Mittelpunkt. Und das lag nicht nur an ihrem strahlenden Lächeln, sondern auch an ihrem Hingucker-Look.

Für ihren ersten Solotermin im neuen Jahr hatte sich Kate nämlich für einen Hosenanzug entschieden, der nicht nur durch die leuchtend rote Farbe, sondern auch wegen seines asymmetrischen Schnitts die Blicke auf sich zog.

Prinzessin Kate traf auf Schloss Windsor die britische Damen-Rugby-Nationalmannschaft und trug ...
Prinzessin Kate traf auf Schloss Windsor die britische Damen-Rugby-Nationalmannschaft und trug dabei einen roten Hosenanzug von Alexander McQueen.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)
Den Power-Suit kombinierte Kate mit zarten Schmuckstücken.
Den Power-Suit kombinierte Kate mit zarten Schmuckstücken.(Bild: AP/Kin Cheung)

Liebe Hommage an Team
Zu dem Power-Suit von Alexander McQueen kombinierte Kate rote High Heels von Gianvito Rossi sowie Perlenohrringe und eine zarte Kette. 

Die Prinzessin von Wales scheint derzeit besonders gerne zu Looks in Rot zu greifen: Beim Termin mit Prinz William in einem Spital trug Kate ebenfalls einen Hosenanzug, damals allerdings in Burgunderrot.

Prinzhessin Kate war der strahlende Mittelpunkt des Termins.
Prinzhessin Kate war der strahlende Mittelpunkt des Termins.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)
Die 44-Jährige zeigte ihr strahlendstes Lächeln und unterhielt sich angeregt mit den Gästen.
Die 44-Jährige zeigte ihr strahlendstes Lächeln und unterhielt sich angeregt mit den Gästen.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)
Das Team hatte ein besonderes Geschenk für Kate dabei.
Das Team hatte ein besonderes Geschenk für Kate dabei.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)

Dass die 44-Jährige dieses Mal auf eine leuchtendere Alternative setzte, hatte übrigens einen guten Grund: Es war wohl eine liebe Hommage an das Rugby-Nationalteam, dessen Spitzname „Red Roses“ lautet. Das Team hatte im September die Weltmeisterschaft gewonnen. 

„Ich will nicht von George getackelt werden“
Im Gespräch mit dem Team verriet Kate schließlich, dass sie auch mit ihren Kids gerne mal Rugby spiele. Und vor allem einer hat dabei den Dreh heraus, wie die Prinzessin von Wales lachend ausplauderte: „Ich will nicht von George getackelt werden!“

Sowohl ihr Ältester als auch Prinz Louis würden Rugby zudem in der Schule spielen. Und Tochter Charlotte sei immer mit Feuereifer dabei, wenn die Familie daheim im Garten ein kleines Spiel mache.

Nicht zu übersehen! Mit ihrem feuerroten Hosenanzug stach Kate beim Foto mit dem Team hervor.
Nicht zu übersehen! Mit ihrem feuerroten Hosenanzug stach Kate beim Foto mit dem Team hervor.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)

Kate übernahm Schirmherrschaft von Harry
Seit 2022 ist Kate Schirmherrin der englischen Rugby-Verbände Rugby Football Union (RFU) und Rugby Football League (RFL) – eine Aufgabe, die sie nach Prinz Harrys Rückzug aus der Royal Family von ihrem Schwager übernommen hatte.

Wem der Look, den die Princess of Wales zum Start ins neue Jahr getragen hatte, vage bekannt vorkommt: Tatsächlich hat Kate den coole Power-Suit schon einmal getragen – 2022 beim großen Krönungskonzert für König Charles. 

