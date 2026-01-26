Wien lud schottisches Dorf auf Luxus-Urlaub ein

„Die USA haben die größte Keule im Dschungel“
Die Strategen von Wien Tourismus luden insgesamt 33 Bewohner des schottischen Dorfs Dull (zu Deutsch: „fad“) in die Hauptstadt ein. Sie sollten bewerten, wie fad Wien im Jänner ist – und zahlten dafür nichts. Die „Krone“ rechnete diesen erstaunlich opulenten Besuch nach.
Die Gäste sollten bewerten, ob Wien im Jänner fad ist oder nicht. Der eigentliche Hintergrund: Man wünscht sich, mehr Gäste aus Großbritannien anzulocken. Für die Aktion scheute man offenbar keine Mühen. Mitarbeiter des Tourismusverbandes flogen zuerst nach Schottland und überbrachten den sparsamen Kilt-Trägern samt Familien persönlich die Einladung.
