Design von gestern als Ideenquelle für die Zukunft

Das Weltmuseum Wien geht auch 2026 seinen Weg weiter, das Haus zeitgemäß neu aufzustellen. Die kommenden Ausstellungen beschäftigen sich mit spekulativen Zukunftsideen, koreanischen Comics sowie mit Fotografie und Waffenhandel.
Das Weltmuseum ist nach wie vor dabei, sich neu aufzustellen. „Wir sind ja ein Produkt der Kolonialgeschichte“, fasst Direktorin Claudia Banz die Geschichte des Hauses zusammen, für das – wie für etliche ähnliche Museen – über Jahrhunderte Kunst- und Kulturschätze aus eroberten Gebieten nach Europa gebracht wurden. Banz versteht das Haus heute als offenes Archiv der Kulturgeschichte und will es künftig verstärkt als „experimentelles Zukunftslabor“ nutzen.
Dieser Ansatz zeigt sich auch im Austauschprogramm. Gleich mit der ersten neuen Schau des Jahres befragen Studierende der Angewandten ausgesuchte Objekte der Sammlung. Für „Regenerative Design“ erarbeiten sie anhand von 25 Artefakten zukunftsfähige Designstrategien. Aus dem reichen Wissensschatz der Menschheit für die Zukunft lernen, so die Devise dahinter.
Spekulative Zukunftsentwürfe
Um Design geht es auch in der nächsten großen Ausstellung, die ab März dem Londoner Studio SUPERFLUX gewidmet ist, das sich mit spekulativen Zukunftsentwürfen auseinandersetzt. Unter dem Motto „Craftocene“ untersucht die Schau, wie sich Handwerk, neue Technologien und ökologische Interessen neu kombinieren lassen.
Die Sommerschau steht ganz im Zeichen der Popkultur Südkoreas. Der Fokus von „K-Toons“ liegt dabei auf der Geschichte und Entwicklung koreanischer Comics, sogenannter Manhwas. Das immersive Projekt beschäftigt sich anhand von Originalzeichnungen mit Fragen der kulturellen Identität. Unter dem Arbeitstitel „Raining Blood“ setzt sich das Weltmuseum im Herbst mit Fotografie und Waffenhandel auseinander. Es wird eine Auseinandersetzung damit, was Waffen in unserer Gesellschaft machen.
Skulpturen aus Müll
Die Außenstelle im Theseustempel im Volksgarten wird ab 29. Mai neu bespielt. Zu sehen ist die erste Schau der ugandischen Künstlerin Nabukenya Allen in Österreich. Mit der Installation „Njola Impressions“ erschafft sie aus Alltagsobjekten und Gegenständen von Mülldeponien kunstvolle Skulpturen.
Trotz der angespannten Budgetsituation habe man das Programm für das kommende Jahr nicht schmälern müssen, versicherte Direktorin Banz bei der Programmpräsentation. Auch KHM-Chef Jonathan Fine, in dessen Museumsverband das Weltmuseum eingegliedert ist, versicherte: „Sparen müssen wir und werden wir. Aber das Ziel ist, dass das Publikum so wenig wie möglich davon mitbekommt.“ Außerdem habe der Verband die Möglichkeit, seine angedockten Häuser zu unterstützen, wodurch diese es leichter hätten, als wenn sie als unabhängige Häuser funktionieren müssten. „Der Verband ist groß genug, um Dinge aufzufangen“, erklärte Fine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.