Design von gestern als Ideenquelle für die Zukunft

Trotz der angespannten Budgetsituation habe man das Programm für das kommende Jahr nicht schmälern müssen, versicherte Direktorin Banz bei der Programmpräsentation. Auch KHM-Chef Jonathan Fine, in dessen Museumsverband das Weltmuseum eingegliedert ist, versicherte: „Sparen müssen wir und werden wir. Aber das Ziel ist, dass das Publikum so wenig wie möglich davon mitbekommt.“ Außerdem habe der Verband die Möglichkeit, seine angedockten Häuser zu unterstützen, wodurch diese es leichter hätten, als wenn sie als unabhängige Häuser funktionieren müssten. „Der Verband ist groß genug, um Dinge aufzufangen“, erklärte Fine.