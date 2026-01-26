Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltmuseum Wien

Design von gestern als Ideenquelle für die Zukunft

Kultur
26.01.2026 15:30
Die erste große neue Ausstellung 2026 widmet das Weltmuseum ab März dem Londoner Designstudio ...
Die erste große neue Ausstellung 2026 widmet das Weltmuseum ab März dem Londoner Designstudio SUPERFLUX.(Bild: Superflux)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Das Weltmuseum Wien geht auch 2026 seinen Weg weiter, das Haus zeitgemäß neu aufzustellen. Die kommenden Ausstellungen beschäftigen sich mit spekulativen Zukunftsideen, koreanischen Comics sowie mit Fotografie und Waffenhandel.

0 Kommentare

Das Weltmuseum ist nach wie vor dabei, sich neu aufzustellen. „Wir sind ja ein Produkt der Kolonialgeschichte“, fasst Direktorin Claudia Banz die Geschichte des Hauses zusammen, für das – wie für etliche ähnliche Museen – über Jahrhunderte Kunst- und Kulturschätze aus eroberten Gebieten nach Europa gebracht wurden. Banz versteht das Haus heute als offenes Archiv der Kulturgeschichte und will es künftig verstärkt als „experimentelles Zukunftslabor“ nutzen.

Dieser Ansatz zeigt sich auch im Austauschprogramm. Gleich mit der ersten neuen Schau des Jahres befragen Studierende der Angewandten ausgesuchte Objekte der Sammlung. Für „Regenerative Design“ erarbeiten sie anhand von 25 Artefakten zukunftsfähige Designstrategien. Aus dem reichen Wissensschatz der Menschheit für die Zukunft lernen, so die Devise dahinter.

Spekulative Zukunftsentwürfe
Um Design geht es auch in der nächsten großen Ausstellung, die ab März dem Londoner Studio SUPERFLUX gewidmet ist, das sich mit spekulativen Zukunftsentwürfen auseinandersetzt. Unter dem Motto „Craftocene“ untersucht die Schau, wie sich Handwerk, neue Technologien und ökologische Interessen neu kombinieren lassen.

Die Herbstausstellung im Weltmuseum „Raining Blood. Fotografie und Waffenhandel“ beschäftigt ...
Die Herbstausstellung im Weltmuseum „Raining Blood. Fotografie und Waffenhandel“ beschäftigt sich damit, was Waffen in unserer Gesellschaft machen.(Bild: © KHM-Museumsverband, Weltmuseum Wien)

Ausstellungen 2026

  • Wer hat die Hosen an? bis 1. Februar
  • Kolonialismus am Fensterbrett, bis 25. Mai
  • Die Farben der Erde bis 6. April
  • Indah Arsyad bis 25. Mai.
  • Regeneratives Design: das Weltmuseum Wien als Zukunftslabor, Eröffnung 6. Februar bis Juni 2026
  • SUPERFLUX: The Craftocene, ab 3. März bis 16.August
  • K-Toons: Koreanische Manhwas ab 3. Juni bis 6. September
  • Raining Blood: Fotografie und Waffenhandel, 30. September bis April 27
  • Theseustempel: Njola Impressions: Kiteezi, ab 29. Mai bis 11. Oktober

Die Sommerschau steht ganz im Zeichen der Popkultur Südkoreas. Der Fokus von „K-Toons“ liegt dabei auf der Geschichte und Entwicklung koreanischer Comics, sogenannter Manhwas. Das immersive Projekt beschäftigt sich anhand von Originalzeichnungen mit Fragen der kulturellen Identität. Unter dem Arbeitstitel „Raining Blood“ setzt sich das Weltmuseum im Herbst mit Fotografie und Waffenhandel auseinander. Es wird eine Auseinandersetzung damit, was Waffen in unserer Gesellschaft machen.

Skulpturen aus Müll
Die Außenstelle im Theseustempel im Volksgarten wird ab 29. Mai neu bespielt. Zu sehen ist die erste Schau der ugandischen Künstlerin Nabukenya Allen in Österreich. Mit der Installation „Njola Impressions“ erschafft sie aus Alltagsobjekten und Gegenständen von Mülldeponien kunstvolle Skulpturen.

Lesen Sie auch:
Theatermacher Christoph Schlingensief widmet das MAK in Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen ...
Angewandte Kunst
Lilli Hollein zeigt ganz schön viel Theater im MAK
19.01.2026
Museum Moderner Kunst
Neue Direktorin will Museum zu Erlebnisraum machen
15.01.2026
Eröffnung 2028
Haus der Geschichte kommt fix ins Museumsquartier
09.01.2026

Trotz der angespannten Budgetsituation habe man das Programm für das kommende Jahr nicht schmälern müssen, versicherte Direktorin Banz bei der Programmpräsentation. Auch KHM-Chef Jonathan Fine, in dessen Museumsverband das Weltmuseum eingegliedert ist, versicherte: „Sparen müssen wir und werden wir. Aber das Ziel ist, dass das Publikum so wenig wie möglich davon mitbekommt.“ Außerdem habe der Verband die Möglichkeit, seine angedockten Häuser zu unterstützen, wodurch diese es leichter hätten, als wenn sie als unabhängige Häuser funktionieren müssten. „Der Verband ist groß genug, um Dinge aufzufangen“, erklärte Fine.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
256.432 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
229.149 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.194 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kultur
Weltmuseum Wien
Design von gestern als Ideenquelle für die Zukunft
Ausstellung in Linz
Preise & Talente: Fotokunst doch nicht tot gesagt
Anfang Februar
Junge Musiker messen sich beim Mozartwettbewerb
Jetzt -25% sichern!
Wiener Opernsommer kehrt mit Bizets Carmen zurück!
Letztes Album und Tour
Megadeth: Ein musikalischer Abschied in Würde
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf