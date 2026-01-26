WM-Panne um Prevc: Slowenien legt Beschwerde ein

Der slowenische Verband schrieb nun, dass die Entscheidung aus seiner Sicht „ernste Bedenken“ über die gleichen Bedingungen sowie die Transparenz in einem Schlüsselmoment des Bewerbs hervorgerufen habe. „Faire, sichere und gleiche Bedingungen“ sicherzustellen sei die Basis für das Vertrauen in den Skisprungsport und in funktionierende Sportinstitutionen. Sportler, Trainer und Mitglieder des Betreuerstabs würden sich darüber hinaus nicht weiter zu der Causa äußern, hielt der SAS außerdem fest.