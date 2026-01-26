Das „Brickerl“ kehrt zurück! Das Ende des Kulteises führte zu einem ungeahnten Aufschrei der Fans. Deswegen hat sich „Eskimo“ dazu entschieden, das Schokoeis doch wieder ins Sortiment aufzunehmen. Unsere Frage vom 23. Jänner lautet: „Kult-Eis Brickerl kehrt zurück: Freut Sie das?“