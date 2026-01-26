Trübe Luft, aber bald weht wieder frischer Wind

Auch der Dienstag bringt erst mal freundlicheres Wetter. In den meisten Regionen zeigt sich von der Früh an die Sonne, Nebel und Hochnebelfelder bleiben nur vereinzelt und ziehen sich im Tagesverlauf langsam zurück. Im Westen kündigt sich allerdings schon die nächste Wolkenfront an. Immerhin bleibt es weitgehend trocken, die Temperaturen liegen in der Früh bei minus neun Grad und steigen tagsüber auf bis zu sieben Grad.