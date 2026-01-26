Trübe Luft, aber bald weht wieder frischer Wind

Tagelanger Nebel und Hochnebel führten vielerorts zu schlechter Luft, unter anderem in Wien. Mit einem durchziehenden Tief und frischem Wind ist laut Wetterexperten baldige Besserung in Sicht. Zur Wochenmitte steigt einmal mehr die Glatteisgefahr.
Wer in letzter Zeit auf eine Wetter-App blickte, wurde nicht nur von eisigen Temperaturen überrascht, sondern auch von stark verschlechterten Luftwerten. Im Raum Wien lag der Luftqualitätsindex oft bei vier (schlecht) oder fünf (sehr schlecht). Wetterexperten machen den an vielen Orten hartnäckigen Hochnebel dafür verantwortlich. Erst am Montag zeigte sich eine leichte Verbesserung. Mit dem durchziehenden Tief drehte der Wind, wodurch die Luft nun besser durchmischt wird.
Sonne und Nebel wechseln sich ab
Und auch, wenn die „Eiszeit“ in Wien erst einmal vorbei ist, bleibt es zum Wochenbeginn erst einmal grau und trüb. Erst zum Nachmittag klingen die letzten Niederschläge ab, im Norden lockern langsam die Wolken auf. Die Frühtemperaturen umspannen minus acht bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen plus zwei bis sechs Grad.
Auch der Dienstag bringt erst mal freundlicheres Wetter. In den meisten Regionen zeigt sich von der Früh an die Sonne, Nebel und Hochnebelfelder bleiben nur vereinzelt und ziehen sich im Tagesverlauf langsam zurück. Im Westen kündigt sich allerdings schon die nächste Wolkenfront an. Immerhin bleibt es weitgehend trocken, die Temperaturen liegen in der Früh bei minus neun Grad und steigen tagsüber auf bis zu sieben Grad.
Glatteisgefahr zur Wochenmitte
Am Mittwoch stauen sich an der Alpensüdseite die Wolken, es regnet und schneit ab der Früh immer stärker, die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1000 Metern. Autofahrer und Fußgänger aufgepasst: In tiefen Lagen droht Glatteis. Im Norden und Osten zeigt sich anfangs noch die Sonne, in tieferen Lagen bleiben Nebel- und Hochnebelfelder stellenweise hartnäckig hängen.
Gegen Abend ziehen von Süden neue Wolken auf, in vielen Regionen sind starke Regenfälle möglich. In den Bergen weht kräftiger Südföhn, der nachmittags nachlässt, in den Tälern weht mäßiger Ost- bis Südostwind. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus acht und plus zwei Grad, tagsüber werden es null bis maximal acht Grad.
