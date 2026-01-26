Vorteilswelt
Smogphase endet

Trübe Luft, aber bald weht wieder frischer Wind

Österreich
26.01.2026 11:36
Durch den Nebel war die Luftqualität vielerorts stark beeinträchtigt, wie etwa in Wien. ...
Durch den Nebel war die Luftqualität vielerorts stark beeinträchtigt, wie etwa in Wien. Wetterexperten erwarten baldige Besserung.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tagelanger Nebel und Hochnebel führten vielerorts zu schlechter Luft, unter anderem in Wien. Mit einem durchziehenden Tief und frischem Wind ist laut Wetterexperten baldige Besserung in Sicht. Zur Wochenmitte steigt einmal mehr die Glatteisgefahr.

Wer in letzter Zeit auf eine Wetter-App blickte, wurde nicht nur von eisigen Temperaturen überrascht, sondern auch von stark verschlechterten Luftwerten. Im Raum Wien lag der Luftqualitätsindex oft bei vier (schlecht) oder fünf (sehr schlecht). Wetterexperten machen den an vielen Orten hartnäckigen Hochnebel dafür verantwortlich. Erst am Montag zeigte sich eine leichte Verbesserung. Mit dem durchziehenden Tief drehte der Wind, wodurch die Luft nun besser durchmischt wird.

Sonne und Nebel wechseln sich ab
Und auch, wenn die „Eiszeit“ in Wien erst einmal vorbei ist, bleibt es zum Wochenbeginn erst einmal grau und trüb. Erst zum Nachmittag klingen die letzten Niederschläge ab, im Norden lockern langsam die Wolken auf. Die Frühtemperaturen umspannen minus acht bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen plus zwei bis sechs Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
-0° / 4°
13 km/h
00:03 h
55 %
Symbol wolkig
2° / 5°
4 km/h
04:11 h
50 %
Symbol heiter
2° / 5°
8 km/h
07:51 h
20 %
Symbol bedeckt
0° / 4°
8 km/h
00:49 h
55 %
Symbol Schneeregen
1° / 2°
11 km/h
02:07 h
75 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
10 km/h
00:24 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 1°
10 km/h
00:02 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-3° / -2°
10 km/h
02:42 h
35 %
Symbol wolkenlos
-7° / -1°
5 km/h
09:14 h
< 5 %
Symbol heiter
-3° / 6°
8 km/h
07:01 h
< 5 %
Wien
Symbol bedeckt
-1° / 4°
9 km/h
00:00 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
13 km/h
05:11 h
50 %
Symbol heiter
0° / 6°
7 km/h
07:18 h
25 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
12 km/h
00:56 h
50 %
Symbol Schneefall
0° / 2°
17 km/h
01:56 h
70 %
Symbol bedeckt
0° / 2°
10 km/h
00:27 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
7 km/h
00:03 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / -2°
7 km/h
00:05 h
35 %
Symbol heiter
-6° / -3°
8 km/h
07:03 h
< 5 %
Symbol heiter
-4° / 2°
10 km/h
07:07 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol leichter Regen
-1° / 3°
12 km/h
00:00 h
70 %
Symbol wolkig
2° / 6°
5 km/h
04:56 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
10 km/h
05:41 h
10 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
7 km/h
02:24 h
65 %
Symbol Schneeregen
1° / 2°
10 km/h
02:06 h
70 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
12 km/h
01:17 h
50 %
Symbol bedeckt
0° / 2°
13 km/h
00:04 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
12 km/h
01:15 h
40 %
Symbol heiter
-6° / 0°
8 km/h
08:25 h
< 5 %
Symbol heiter
-3° / 7°
13 km/h
07:01 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-3° / 3°
15 km/h
00:05 h
50 %
Symbol bedeckt
-0° / 4°
4 km/h
01:48 h
55 %
Symbol heiter
-1° / 4°
4 km/h
06:49 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
11 km/h
03:13 h
50 %
Symbol leichter Schneefall
0° / 1°
6 km/h
03:00 h
70 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
4 km/h
01:32 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 2°
5 km/h
03:56 h
40 %
Symbol bedeckt
-2° / 0°
4 km/h
00:16 h
35 %
Symbol wolkig
-5° / -1°
7 km/h
05:24 h
< 5 %
Symbol heiter
-6° / 2°
7 km/h
07:46 h
< 5 %
Linz
Symbol Schneeregen
0° / 3°
4 km/h
00:07 h
70 %
Symbol stark bewölkt
0° / 4°
3 km/h
04:19 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 5°
3 km/h
06:31 h
20 %
Symbol Schneeregen
-2° / 4°
2 km/h
01:07 h
70 %
Symbol stark bewölkt
2° / 4°
4 km/h
03:02 h
65 %
Symbol bedeckt
0° / 3°
3 km/h
01:31 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 4°
3 km/h
03:51 h
40 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
3 km/h
00:07 h
40 %
Symbol wolkig
-2° / 2°
3 km/h
05:32 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 7°
5 km/h
06:12 h
< 5 %
Graz
Symbol starker Schneefall
-2° / 1°
1 km/h
00:11 h
70 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
4 km/h
03:48 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 3°
4 km/h
06:38 h
35 %
Symbol Schneeregen
-1° / 2°
4 km/h
00:19 h
75 %
Symbol Schneeregen
1° / 3°
4 km/h
02:11 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
4 km/h
02:17 h
50 %
Symbol heiter
-5° / 3°
4 km/h
07:20 h
35 %
Symbol wolkig
-5° / 2°
4 km/h
05:09 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 2°
4 km/h
03:49 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 4°
6 km/h
07:34 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-5° / -2°
6 km/h
00:01 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 5°
10 km/h
03:25 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 5°
7 km/h
05:26 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
8 km/h
02:57 h
65 %
Symbol bedeckt
0° / 2°
10 km/h
01:40 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
5 km/h
03:39 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
7 km/h
03:56 h
55 %
Symbol bedeckt
-0° / 2°
5 km/h
01:03 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 2°
8 km/h
04:13 h
< 5 %
Symbol heiter
-5° / 7°
10 km/h
07:35 h
< 5 %
Salzburg
Symbol Schneefall
-3° / 2°
3 km/h
00:00 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
5 km/h
02:35 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 6°
16 km/h
03:53 h
50 %
Symbol Schneeregen
1° / 6°
19 km/h
00:38 h
75 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
7 km/h
00:58 h
55 %
Symbol wolkig
-4° / 4°
4 km/h
05:03 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 6°
6 km/h
01:20 h
55 %
Symbol bedeckt
-0° / 4°
5 km/h
01:21 h
40 %
Symbol wolkig
-4° / 7°
8 km/h
06:35 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 10°
22 km/h
06:01 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
-1° / 1°
2 km/h
00:00 h
60 %
Symbol Schneeregen
0° / 3°
14 km/h
00:31 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
6 km/h
02:16 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-0° / 1°
8 km/h
01:23 h
75 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 2°
9 km/h
02:03 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 2°
6 km/h
03:33 h
45 %
Symbol Schneefall
-3° / 1°
8 km/h
00:33 h
55 %
Symbol starker Schneefall
-0° / 2°
7 km/h
03:44 h
65 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
8 km/h
05:02 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
8 km/h
04:34 h
15 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch der Dienstag bringt erst mal freundlicheres Wetter. In den meisten Regionen zeigt sich von der Früh an die Sonne, Nebel und Hochnebelfelder bleiben nur vereinzelt und ziehen sich im Tagesverlauf langsam zurück. Im Westen kündigt sich allerdings schon die nächste Wolkenfront an. Immerhin bleibt es weitgehend trocken, die Temperaturen liegen in der Früh bei minus neun Grad und steigen tagsüber auf bis zu sieben Grad.

Zur Wochenmitte steigt wieder die Glatteisgefahr.
Es wird milder
„Eiszeit“ vorbei, aber einmal mehr Rutschgefahr
25.01.2026

Glatteisgefahr zur Wochenmitte
Am Mittwoch stauen sich an der Alpensüdseite die Wolken, es regnet und schneit ab der Früh immer stärker, die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1000 Metern. Autofahrer und Fußgänger aufgepasst: In tiefen Lagen droht Glatteis. Im Norden und Osten zeigt sich anfangs noch die Sonne, in tieferen Lagen bleiben Nebel- und Hochnebelfelder stellenweise hartnäckig hängen.

Gegen Abend ziehen von Süden neue Wolken auf, in vielen Regionen sind starke Regenfälle möglich. In den Bergen weht kräftiger Südföhn, der nachmittags nachlässt, in den Tälern weht mäßiger Ost- bis Südostwind. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus acht und plus zwei Grad, tagsüber werden es null bis maximal acht Grad. 

