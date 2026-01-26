Unfälle im Schneetreiben: Auto krachte gegen Bus

Winterliche Fahrbahnverhältnisse wurden am Sonntagabend einigen Fahrzeuglenkern in Tirol zum Verhängnis: In Innsbruck etwa krachten am Südring ein Auto und ein Linienbus zusammen. Im Außerfern kam es zu einem Frontalcrash zweier Pkw, die daraufhin in den Straßengraben geschleudert wurden. Allein diese Unfälle forderten vier Verletzte.
Der Unfall am Innsbrucker Südring ereignete sich kurz nach 18.30 Uhr im Bereich der Olympiaworld. Bei der dortigen Unterführung kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Zum Unfallzeitpunkt herrschte starker Schneefall und Schneefahrbahn – der genaue Hergang ist noch nicht bekannt.
Zwei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert
„Die Autolenkerin und der Buslenker erlitten leichte Verletzungen“, erklärte eine Polizeisprecherin auf „Krone“-Nachfrage. Vonseiten der Rettung hieß es, dass die zwei Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert wurden.
Sowohl der Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, als auch das Auto seien durch den Zusammenstoß massiv beschädigt worden. Neben Rettung, Notarzt und Polizei stand auch die Berufsfeuerwehr im Einsatz.
„Frontaler“ endete im Straßengraben
Bereits am Nachmittag, gegen 16 Uhr, hatte es im Außerfern bei Pflach gekracht. Eine 24-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Pkw auf der Reuttener Straße (L69) von Musau kommend in Richtung Pflach, als der Wagen bei winterlichen Verhältnissen ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit dem Pkw eines Deutschen (56).
Beide Unfallfahrzeuge kamen im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Die Airbags wurden ausgelöst und die Einsatzkräfte per E-Call alarmiert. „Die Lenkerin erlitt eine Schnittverletzung an der rechten Hand und eine Prellung im Hüftbereich, der Zweitbeteiligte klagte über Brustschmerzen. Beide wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht“, so die Polizei. An den Autos entstand Totalschaden.
