Unfälle im Schneetreiben: Auto krachte gegen Bus

„Frontaler“ endete im Straßengraben

Bereits am Nachmittag, gegen 16 Uhr, hatte es im Außerfern bei Pflach gekracht. Eine 24-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Pkw auf der Reuttener Straße (L69) von Musau kommend in Richtung Pflach, als der Wagen bei winterlichen Verhältnissen ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit dem Pkw eines Deutschen (56).