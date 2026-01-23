Feinunze Silber kostet erstmals über 100 Dollar

Der Preis für Silber hat am Freitag erstmals die Marke von 100 US-Dollar (85,09 Euro) pro Feinunze überschritten und sorgt damit für Aufsehen an den Finanzmärkten. Innerhalb weniger Wochen ist das Edelmetall um fast 40 Prozent gestiegen – ein Kursanstieg, der selbst Experten überrascht.
Die Feinunze Silber (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Londoner Metallbörse bei 100,29 US-Dollar gehandelt, mehr als drei Prozent höher als am Vortag. Bereits 2025 hatte Silber einen bemerkenswerten Anstieg erlebt und den Goldpreis deutlich übertroffen: Die Notierungen waren im Vorjahr um rund 150 Prozent gestiegen.
Auslöser sind politische Spannungen
Die aktuellen Kursgewinne führen Analysten auf politische Spannungen zurück. Vor allem die Entwicklungen im Iran sowie zeitweise Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber einigen europäischen Staaten im Zusammenhang mit Grönland haben das Edelmetall für Anleger attraktiver gemacht.
Silber bleibt dabei nicht nur ein beliebter Wert in unsicheren Zeiten, sondern ist auch ein gefragtes Industriemetall. Es wird unter anderem in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz, Robotik und Energie benötigt – Faktoren, die die Nachfrage zusätzlich stützen.
