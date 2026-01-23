Vorteilswelt
Preis explodiert

Feinunze Silber kostet erstmals über 100 Dollar

Wirtschaft
23.01.2026 17:23
Die Preisrallye der ehemals sicheren Finanz-Häfen geht unvermindert weiter.
Die Preisrallye der ehemals sicheren Finanz-Häfen geht unvermindert weiter.(Bild: AFP/JUSTIN SULLIVAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Preis für Silber hat am Freitag erstmals die Marke von 100 US-Dollar (85,09 Euro) pro Feinunze überschritten und sorgt damit für Aufsehen an den Finanzmärkten. Innerhalb weniger Wochen ist das Edelmetall um fast 40 Prozent gestiegen – ein Kursanstieg, der selbst Experten überrascht.

0 Kommentare

Die Feinunze Silber (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Londoner Metallbörse bei 100,29 US-Dollar gehandelt, mehr als drei Prozent höher als am Vortag. Bereits 2025 hatte Silber einen bemerkenswerten Anstieg erlebt und den Goldpreis deutlich übertroffen: Die Notierungen waren im Vorjahr um rund 150 Prozent gestiegen.

Auslöser sind politische Spannungen
Die aktuellen Kursgewinne führen Analysten auf politische Spannungen zurück. Vor allem die Entwicklungen im Iran sowie zeitweise Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber einigen europäischen Staaten im Zusammenhang mit Grönland haben das Edelmetall für Anleger attraktiver gemacht.


Neue Zolldrohungen aus den USA treiben die Preise für Gold und Silber in die Höhe.
Auch Silber legt zu
Grönland-Konflikt treibt Goldpreis auf Rekordhöhe
19.01.2026

Silber bleibt dabei nicht nur ein beliebter Wert in unsicheren Zeiten, sondern ist auch ein gefragtes Industriemetall. Es wird unter anderem in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz, Robotik und Energie benötigt – Faktoren, die die Nachfrage zusätzlich stützen.

