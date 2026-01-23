Feinunze Silber kostet erstmals über 100 Dollar

Der Preis für Silber hat am Freitag erstmals die Marke von 100 US-Dollar (85,09 Euro) pro Feinunze überschritten und sorgt damit für Aufsehen an den Finanzmärkten. Innerhalb weniger Wochen ist das Edelmetall um fast 40 Prozent gestiegen – ein Kursanstieg, der selbst Experten überrascht.