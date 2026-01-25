Neuer Bürgermeister ist Daniel Wrießnig von der VP

Keine Stichwahl in Bleiburg! Und nach 22 Jahren erobert sich die ÖVP den Bürgermeistersessel zurück – mit Daniel Wrießnig.
66,04 Prozent der abgegebenen Stimmen (1663 Stimmen) erhielt Daniel Wrießnig von der VP und somit ist der 47-Jährige der neue Bürgermeister der Kunststadt Bleiburg.
Drei Kandidaten hatten sich um die Nachfolge des im Oktober vorigen Jahres verstorbenen Bürgermeisters Stefan Visotschnig (SPÖ) beworben: Vizebürgermeister Daniel Wrießnig (ÖVP), der nach dem Tod Visotschnigs die Geschäfte übernommen hatte, Dominik Stuck (SPÖ), der 16,64 Prozent (419 Stimmen) erhielt, und Marko Trampusch (Einheitsliste), der heute 17,31 Prozent Zustimmung (436 Stimmen) bekam.
3367 Wahlberechtigte waren am Sonntag, 25. Jänner, aufgerufen, ihre Stimme für einen der drei Kandidaten abzugeben. Um 16 Uhr schlossen die Wahllokale, die Auszählung der Stimmzettel begann. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,61 Prozent. Gültig waren 2518 Stimmen (28 ungültig).
Im Vorfeld war mit einer Stichwahl gerechnet worden, denn diese war in Bleiburg seit 34 Jahren bei jeder Bürgermeisterwahl nötig gewesen. Als Termin für die Stichwahl war der 8. Februar fixiert worden, dieser Wahltag ist nach dem Ergebnis aber nicht mehr notwendig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.