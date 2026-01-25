Vorteilswelt
Bleiburg

Neuer Bürgermeister ist Daniel Wrießnig von der VP

Kärnten
25.01.2026 17:54
Daniel Wrießnig – der neue Bürgermeister von Bleiburg.
Daniel Wrießnig – der neue Bürgermeister von Bleiburg.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Keine Stichwahl in Bleiburg! Und nach 22 Jahren erobert sich die ÖVP den Bürgermeistersessel zurück – mit Daniel Wrießnig.

66,04 Prozent der abgegebenen Stimmen (1663 Stimmen) erhielt Daniel Wrießnig von der VP und somit ist der 47-Jährige der neue Bürgermeister der Kunststadt Bleiburg.

Drei Kandidaten hatten sich um die Nachfolge des im Oktober vorigen Jahres verstorbenen Bürgermeisters Stefan Visotschnig (SPÖ) beworben: Vizebürgermeister Daniel Wrießnig (ÖVP), der nach dem Tod Visotschnigs die Geschäfte übernommen hatte, Dominik Stuck (SPÖ), der 16,64 Prozent (419 Stimmen) erhielt, und Marko Trampusch (Einheitsliste), der heute 17,31 Prozent Zustimmung (436 Stimmen) bekam.

Lesen Sie auch:
In der zweisprachigen Gemeinde wird schon heuer gewählt.
Wahl am 25. Jänner
Das große Rennen um den Chefsessel in Bleiburg
25.01.2026

3367 Wahlberechtigte waren am Sonntag, 25. Jänner, aufgerufen, ihre Stimme für einen der drei Kandidaten abzugeben. Um 16 Uhr schlossen die Wahllokale, die Auszählung der Stimmzettel begann. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,61 Prozent. Gültig waren 2518 Stimmen (28 ungültig).

Im Vorfeld war mit einer Stichwahl gerechnet worden, denn diese war in Bleiburg seit 34 Jahren bei jeder Bürgermeisterwahl nötig gewesen. Als Termin für die Stichwahl war der 8. Februar fixiert worden, dieser Wahltag ist nach dem Ergebnis aber nicht mehr notwendig.

