Mit Beiwagen-Motorrad im Schnee verunglückt

Leichtsinn, Dummheit – oder eher beides? Bei tief winterlichen Straßenverhältnissen stürzte am Sonntag ein italienischer Senior (70) mit seinem Beiwagen-Motorrad von einer Bundesstraße in Osttirol in die Tiefe. Sein Beifahrer war ein offenbar nicht weniger risikobereiter Landsmann (62). Am Ende hatte das Duo noch Glück ...
Gegen 9.40 Uhr lenkte der 70-jährige Italiener das Motorrad mit Beiwagen bei starkem Schneefall und Schneefahrbahn auf der Glockner-Bundesstraße von Iselsberg kommend talwärts in Richtung Debant. Begleitet wurde er von einem 62 Jahre alten Landsmann, der im Beiwagen saß.
Halbkreis gedreht, Beifahrer sprang ab
Plötzlich geriet das Gefährt trotz geringer Geschwindigkeit ins Schleudern und drehte sich in der Folge im Halbkreis gegen den Uhrzeigersinn. Noch bevor es über den linken Fahrbahnrand hinaus rutschte und über den Abhang stürzte, konnte der Beifahrer – im Gegensatz zum Lenker - rechtzeitig abspringen. Der 62-Jährige blieb auf der Straße liegen.
Lenker stürzte über Böschung
Das Unfallfahrzeug prallte gegen Bäume im Böschungsbereich und kam 14 Meter vom Straßenrand entfernt in den Bäumen zum Stillstand. Der Lenker wurde durch die Wucht des Anpralls vom Motorrad geschleudert und blieb wenige Meter unterhalb liegen. Er musste aufgrund der Steilheit der Unfallstelle von der Bergrettung geborgen werden. Beide Italiener erlitten lediglich leichte Verletzungen. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
Im Einsatz standen die Bergrettung Lienz mit 13 Kräften, ein Notarzt, zwei Rettungswägen und eine Polizeistreife..
