Mit Beiwagen-Motorrad im Schnee verunglückt

Lenker stürzte über Böschung

Das Unfallfahrzeug prallte gegen Bäume im Böschungsbereich und kam 14 Meter vom Straßenrand entfernt in den Bäumen zum Stillstand. Der Lenker wurde durch die Wucht des Anpralls vom Motorrad geschleudert und blieb wenige Meter unterhalb liegen. Er musste aufgrund der Steilheit der Unfallstelle von der Bergrettung geborgen werden. Beide Italiener erlitten lediglich leichte Verletzungen. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.