Das große Rennen um den Chefsessel in Bleiburg

„Ich bin immer Optimist. Sonst darf man sich so einer Wahl ohnehin nicht stellen“, sagt Trampusch. Er steht nicht zum ersten Mal am Wahlzettel und rechnet sich heuer gute Chancen aus. Auch sein Name konnte bereits öfters angekreuzt werden. VP-Stadtrat und amtsführender Bürgermeister Wrießnig: „Meine Erfahrung könnte ein Vorteil sein, aber wer weiß. Am Ende stehen die Leute alleine in der Zelle!“ Stuck musste sich als Visotschnig-Nachfolger rasch positionieren: „Mein klares Ziel ist die Stichwahl. Sonst haben wir zumindest ein gutes Fundament für 2027 geschaffen.“