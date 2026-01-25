Vorteilswelt
Wahl am 25. Januar:

Das große Rennen um den Chefsessel in Bleiburg

Kärnten
25.01.2026 12:00
In der zweisprachigen Gemeinde wird schon heuer gewählt.
In der zweisprachigen Gemeinde wird schon heuer gewählt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Drei Kandidaten wollen Bürgermeister in der Stadtgemeinde in Südkärnten werden. Eine Stichwahl – anberaumt am 8. Februar – ist wohl fix.

0 Kommentare

Nach wenigen Wochen Wahlkampf dürfen in Bleiburg heute, Sonntag, 3367 Bürgerinnen und Bürger an die Urnen treten. Wie berichtet, wird in der Stadtgemeinde nach dem Tod von Langzeit-Bürgermeister Stefan Visotschnig ein neuer Stadtchef gewählt.

Im Rennen sind Dominik Stuck (SP), Daniel Wrießnig (VP) sowie Markus Trampusch (EL).

„Ich bin immer Optimist. Sonst darf man sich so einer Wahl ohnehin nicht stellen“, sagt Trampusch. Er steht nicht zum ersten Mal am Wahlzettel und rechnet sich heuer gute Chancen aus. Auch sein Name konnte bereits öfters angekreuzt werden. VP-Stadtrat und amtsführender Bürgermeister Wrießnig: „Meine Erfahrung könnte ein Vorteil sein, aber wer weiß. Am Ende stehen die Leute alleine in der Zelle!“ Stuck musste sich als Visotschnig-Nachfolger rasch positionieren: „Mein klares Ziel ist die Stichwahl. Sonst haben wir zumindest ein gutes Fundament für 2027 geschaffen.“

Lesen Sie auch:
Drei Bleiburger gehen ins Rennen um den Bürgermeister-Sessel.
Wahl in Bleiburg
Künstlerstadt an der Grenze sucht neuen Chef
18.01.2026
Bleiburg trauert
Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben
17.10.2025
Bildungshaus mit Hotel
Neue Mittelschule wird am Jufa-Areal gebaut
08.11.2025

Von einer Stichwahl am 8. Februar gehen alle drei aus. Die ist in Bleiburg quasi Pflicht, denn in der Stadtgemeinde wurde noch nie beim ersten Durchgang ein Bürgermeister ins Amt gehoben. Erste Ergebnisse soll es am Nachmittag geben. Es bleibt spannend.

Kärnten

