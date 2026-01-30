Raser mit 152 km/h in Hunderter-Zone gestoppt

Einem Raser wurde in Kärnten der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt – und dennoch setzte sich der 24-jährige Kroate wieder hinter das Steuer.
Am frühen Freitagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Kroate im Auto auf der A11 Karawankenautobahn in Richtung Slowenien; hinter ihm die Zivilstreife, die ihm trotz Messtoleranz vorwirft, mit 152 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs gewesen zu sein.
Der Lenker konnte auf Höhe der Grenzkontrollstelle Rosenbach/Karawankentunnel angehalten werden, eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde durchgeführt. Dabei wurde ihm die serbische Lenkberechtigung vorläufig abgenommen sowie eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Dem 24-Jährigen wurde zudem die Weiterfahrt aufgrund der vorläufigen Führerscheinabnahme untersagt.
Trotz dieser Untersagung setzte der Mann seine Fahrt kurze Zeit nach der Amtshandlung fort! Er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.