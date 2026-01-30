Raser mit 152 km/h in Hunderter-Zone gestoppt

Der Lenker konnte auf Höhe der Grenzkontrollstelle Rosenbach/Karawankentunnel angehalten werden, eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde durchgeführt. Dabei wurde ihm die serbische Lenkberechtigung vorläufig abgenommen sowie eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Dem 24-Jährigen wurde zudem die Weiterfahrt aufgrund der vorläufigen Führerscheinabnahme untersagt.