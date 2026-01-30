Vorteilswelt
Unerlaubt weitergedüst

Raser mit 152 km/h in Hunderter-Zone gestoppt

Kärnten
30.01.2026 16:51
Tempolimits zu ignorieren betrachten einige Lenker als Kavaliersdelikt, was es nicht ist. Ein ...
Tempolimits zu ignorieren betrachten einige Lenker als Kavaliersdelikt, was es nicht ist. Ein 24-Jähriger raste auf der Karawankenautobahn mit 152 km/h durch die Hunderter-Zone (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Von Kärntner Krone

Einem Raser wurde in Kärnten der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt – und dennoch setzte sich der 24-jährige Kroate wieder hinter das Steuer.

Am frühen Freitagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Kroate im Auto auf der A11 Karawankenautobahn in Richtung Slowenien; hinter ihm die  Zivilstreife, die ihm trotz Messtoleranz vorwirft, mit 152 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs gewesen zu sein.

Der Lenker konnte auf Höhe der Grenzkontrollstelle Rosenbach/Karawankentunnel angehalten werden, eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde durchgeführt. Dabei wurde ihm die serbische Lenkberechtigung vorläufig abgenommen sowie eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Dem 24-Jährigen wurde zudem die Weiterfahrt aufgrund der vorläufigen Führerscheinabnahme untersagt.

Trotz dieser Untersagung setzte der Mann seine Fahrt kurze Zeit nach der Amtshandlung fort! Er wird angezeigt.

