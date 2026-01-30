Kulturabteilung auflösen? Szene fürchtet Abwertung

„Abteilung muss erhalten bleiben“

Der Aufschrei in der Kulturszene ist natürlich groß. Gerade in Zeiten, in denen Subventionen immer schwerer zu bekommen sind und oft nicht mehr für drei Jahre zugesagt werden, wo also die Planungssicherheit schwindet, wäre solch eine Abwertung der Kulturabteilung fatal. Die IG KiKK, die Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten | Koroška, und das Kärntner Kulturgremium fordern in einem offenen Brief an die Landesregierung: „Die Abteilung 14 – Kunst und Kultur muss als eigenständige Abteilung erhalten bleiben!“