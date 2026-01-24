Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kritik

Kaup-Hasler verteidigt Geld für Kultur-Experimente

Wien
24.01.2026 16:00
Der Zahlungsstopp für das Sommernachtskonzert war nur einer der Aufreger in Kaup-Haslers Ressort
Der Zahlungsstopp für das Sommernachtskonzert war nur einer der Aufreger in Kaup-Haslers Ressort(Bild: Roman Zach-Kiesling)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Finanzpolster für Klimabiennale, Festwochen und dergleichen mehr und zugleich Sparen bei Kultur, die auch breiteres Publikum anspricht: Stadträtin Veronica Kaup-Hasler versteht Kritik daran nicht

0 Kommentare

Dass auch das Kulturressort angesichts leerer Kassen den Gürtel enger schnallen muss, versteht fast jeder – aber wo gespart wird und wo nicht, verstehen nur Vertreter der rot-pinken Rathauskoalition. Diesen Eindruck bekam man zumindest zuletzt bei einer hitzigen Debatte über Kulturförderung im Gemeinderat.

Tatsächlich fällt auf: Avantgarde-Kultur darf weiterhin auf einem sicheren Finanzpolster ruhen: 2,2 Millionen Euro für das KunstHausWien, fast 1,4 Millionen für die Klimabiennale und satte 14 Millionen für die Wiener Festwochen unter der radikal avantgardistischen Führung von Milo Rau sind kein Problem – Geld für das Sommernachtskonzert der Philharmoniker, die Kammeroper und die Öffnung und Renovierung der Hermes-Villa aber schon. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler findet Kritik daran unbegründet.

Zitat Icon

Die Budgetsituation erlaubt keine mehrjährigen Zusagen – längerfristige Verpflichtungen ohne gesicherte Mittel wären unverantwortlich.

Das Büro von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zur Kritik an ihrer Förderpraxis

„Vielfalt“ wichtiger als Massentauglichkeit
Eine Diskussion, ob Wiener eher auf „Republik der Liebe“-Aktionismus bei den Festwochen oder auf das Sommernachtskonzert verzichten wollen, will man im Büro der Stadträtin vermeiden: Man solle nicht „Kulturformate gegeneinander ausspielen“. Außerdem gebe es ja immer noch das Praterkonzert der Symphoniker im Zuge des Kultursommers. Auch durch den Gratis-Eintritt im Wien Museum sieht man den Auftrag erfüllt, Kultur für alle Geschmäcker und nicht nur für Eliten zu finanzieren.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler
Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler(Bild: Zwefo)

Leitprinzip der Wiener Kulturpolitik
„Zentrales Leitprinzip der Wiener Kulturpolitik“ sei aber, dass „Kultur für alle leistbar“ bleiben müsse und „die Vielfalt gesichert“ bleibe, wird selbstbewusst betont. Pro Tag fänden im Schnitt 30 von der Stadt geförderte, frei zugängliche Kulturveranstaltungen statt, unterstreicht Kaup-Haslers Büro. Auf eine Debatte, wie viele von diesen 30 Veranstaltungen für eine Minderheit maßgeschneidert sind, will man sich nicht einlassen.

Lesen Sie auch:
Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (o.) muss sparen. Am stärksten trifft der Sparstift ...
Kunstbudget in Wien
Keine schützende Käseglocke für den Kulturbetrieb
03.12.2025
Kürzungen, Gebühren
Das werden die Wiener in ihrer Geldbörse spüren
14.10.2025
International begeehrt
Wie die Kultur der Stadt Milliarden bringt
02.02.2025

Warum Musicals nur in Wien Verluste schreiben
Auf zwei Kritikpunkte an der Fördermittel-Verteilung geht man im Kulturressort allerdings ein: Ja, es stimme, dass die Vereinigten Bühnen millionenschwer für Musicals gefördert werden, die anderswo profitable Unternehmen seien. Das liege jedoch daran, dass hier in kleinen, denkmalgeschützten Häusern gespielt werde, wo massenhafte Kartenverkäufe unmöglich seien.

Kruzfristige Planung
Ebenfalls ernst nimmt man die Kritik von Kulturschaffenden wie Stefan Herheim vom Theater an der Wien, dass es nur kurzfristige unberechenbare Budgetzusagen gebe, mit denen sich nichts planen lasse: Das sei kein schlechtes Management, sondern liege an der Budgetsituation. Man arbeite daran, Planungssicherheit „so weit wie möglich“ wieder herzustellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / 0°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-2° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-3° / -1°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-2° / -0°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 0°
Symbol bedeckt

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
145.366 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
97.329 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.654 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Mehr Wien
Nach Kritik
Kaup-Hasler verteidigt Geld für Kultur-Experimente
Feier im Stephansdom
Amt übernommen: Grünwidl Wiens neuer Erzbischof
Voller Capitals-Kader
Ein „Luxus-Problem“ und keine Zeit für Experimente
Mehr Rad- und Fußwege
Minister stellt klar: „Innenstädte bald autofrei“
„Benamor“
Spaßiger Geschlechtertausch im spanischen Orient
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf