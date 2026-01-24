Kaup-Hasler verteidigt Geld für Kultur-Experimente

„Vielfalt“ wichtiger als Massentauglichkeit

Eine Diskussion, ob Wiener eher auf „Republik der Liebe“-Aktionismus bei den Festwochen oder auf das Sommernachtskonzert verzichten wollen, will man im Büro der Stadträtin vermeiden: Man solle nicht „Kulturformate gegeneinander ausspielen“. Außerdem gebe es ja immer noch das Praterkonzert der Symphoniker im Zuge des Kultursommers. Auch durch den Gratis-Eintritt im Wien Museum sieht man den Auftrag erfüllt, Kultur für alle Geschmäcker und nicht nur für Eliten zu finanzieren.