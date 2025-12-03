Keine schützende Käseglocke für den Kulturbetrieb

Sparstift wird das Musical treffen

Neben dem Wegfall einmaliger Kosten (Strauss-Jahr) kommt die größte Kürzung auf die Vereinigten Bühnen Wien zu: fünf Millionen weniger, versehen mit dem „politischen Wunsch, Oper im Theater an der Wien zu schützen“. Die Einsparungen werden also vor allem das Musical treffen. Aus einigen Projekten – wie dem Sommernachtskonzert der Philharmoniker – zieht sich die Stadt zurück.