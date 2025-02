Wie die Kultur der Stadt Milliarden bringt

Die wirtschaftlichen Effekte sind immens: Erstmals wurde die Milliarde an Nächtigungsumsätzen bereits im Oktober überschritten. Denn die Kultur lockt vor allem finanzkräftiges Klientel in die Donaumetropole – Übernachtungen in gehobenen Hotels und Besuche erlesener Gastrotempel inklusive. Doch nicht nur bei Besuchern kommt das Kulturangebot an. Laut einem EU-Vergleich sind 90 Prozent der Wiener mit dem Kulturangebot der Stadt „sehr“ oder „eher zufrieden“. Absoluter Spitzenwert in der EU. Doch auch die Kultur muss mit der Zeit gehen. Wien verfolgt dafür eine langfristige Kulturstrategie, die nicht nur auf den Erhalt bestehender Institutionen abzielt, sondern aktiv neue kulturelle Räume schafft.