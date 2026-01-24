Vorteilswelt
E-Zigarette auf Gleis

17-Jähriger stirbt in U-Bahnhof an Stromschlag

Ausland
24.01.2026 09:38
Zu einem folgenschweren Unfall kam es in einem U-Bahnhof in Berlin. (Symbolbild)
Ein Jugendlicher hat in einem Berliner U-Bahnhof einen tödlichen Stromschlag erlitten, als er seine heruntergefallene E-Zigarette aus dem Gleisbett holen wollte.

Nach Polizeiangaben hatte der Bursche zu einer feiernden Gruppe im Bahnhof Deutsche Oper gehört und versucht, sich seine unter einen stehenden Zug gefallene Vape wiederzuholen. Dabei kam er an die Schiene und erlitt den fatalen Stromstoß. Der Jugendliche starb noch an Ort und Stelle.

Schienen standen unter Strom
Einem Polizeisprecher zufolge werden in U-Bahnhöfen wie der Deutschen Oper neben Bahnen mitunter auch Züge vorübergehend abgestellt. Demnach wären die Schienen aber auch ohne den auf dem Gleis stehenden Zug unter Strom gestanden.

Ein Stromschlag durch Berühren der Schiene sei in solchen Fällen immer möglich.

