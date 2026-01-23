Zu krank zum Arbeiten, zu gesund für Hilfe

Nichts mehr wie zuvor

„Ich wusste nicht, ob ich das überlebe“, erinnert sie sich. Am Tag ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus folgte der nächste Schicksalsschlag: Ihr Vater verstarb. Abschied nehmen konnte sie nicht mehr. Seitdem ist nichts mehr wie zuvor. Die Rehabilitation war mühsam, geprägt von starken Schmerzen und eingeschränkter Mobilität.