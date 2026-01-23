Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf um Reha-Geld

Zu krank zum Arbeiten, zu gesund für Hilfe

Burgenland
23.01.2026 09:00
Nach einer schweren OP weiß Frau H. nicht mehr weiter: Sie fühlt sich vom System alleingelassen. ...
Nach einer schweren OP weiß Frau H. nicht mehr weiter: Sie fühlt sich vom System alleingelassen. (Symbolfoto)(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com privat)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Nach einer schweren Wirbelsäulen-OP mit lebensgefährlichen Komplikationen kämpft eine Burgenländerin seit mehr als einem Jahr um Reha-Geld. Dreimal stand sie vor Gericht, dreimal wurde sie abgewiesen. Im Bescheid heißt es dennoch, sie könne noch „leichte Tätigkeiten wie Portierarbeiten“ verrichten.

0 Kommentare

Frau H. (Name geändert) ist müde vom Kämpfen. Die 53-Jährige ringt seit mehr als einem Jahr um Reha-Geld. Dreimal stand sie vor Gericht. Erfolglos. Trotz schwerer gesundheitlicher Probleme bleibt sie ohne finanzielle Absicherung.

Alles begann im Mai 2023. Eine Operation an der Lendenwirbelsäule sollte Besserung bringen. Stattdessen kam es zu massiven Komplikationen: Während des Eingriffs wurde der Dickdarm verletzt. Frau H. musste mit dem Rettungshubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen und erneut operiert werden.

Nichts mehr wie zuvor
„Ich wusste nicht, ob ich das überlebe“, erinnert sie sich. Am Tag ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus folgte der nächste Schicksalsschlag: Ihr Vater verstarb. Abschied nehmen konnte sie nicht mehr. Seitdem ist nichts mehr wie zuvor. Die Rehabilitation war mühsam, geprägt von starken Schmerzen und eingeschränkter Mobilität.

Zitat Icon

Es fühlt sich an, als würde ich in einem fremden Körper leben.

Frau H.

Hinzu kommen seit dem Eingriff Schlafstörungen, starke Schreckhaftigkeit, Konzentrationsprobleme sowie kognitive Defizite. Auch körperlich leidet sie weiter: Vermehrtes Schwitzen belastet sie stark, möglicherweise infolge einer Verletzung des Nervus Sympathikus. Eine Entschädigungszahlung für die massiven Komplikationen erhielt sie nicht.

60 Prozent Behinderungsgrad
Trotz all dieser Beschwerden erhält Frau H. aktuell weder Pflege- noch Reha-Geld. Nach eigenen Angaben wurde ihr ein Behinderungsgrad von 60 Prozent zugesprochen.

Insgesamt bezog sie 13 Monate Reha-Geld, dann kam der Bescheid: Leistung gestrichen. Der Einspruch blieb erfolglos. „Ich verstehe dieses System nicht“, sagt sie. „Vor Gericht habe ich mich wie gelähmt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass mir niemand zuhört.“

Zitat Icon

So wie vor Gericht ist noch nie jemand mit mir umgegangen.

Frau H.

Besonders belastend sei der Umgang bei den Verhandlungen gewesen. „So, wie man dort mit mir gesprochen hat, ist noch nie jemand mit mir umgegangen.“

Gefangen zwischen den Systemen
Bei der Arbeiterkammer Burgenland kennt man solche Fälle. Das Gesetz setze die Hürde für Reha-Geld extrem hoch an. Entscheidend sei nicht, wie es einem Menschen gehe, sondern ob theoretisch noch irgendeine Arbeitsfähigkeit möglich sei. Wer krank wird, bekommt maximal ein Jahr Krankengeld. Danach zahlt die ÖGK nicht mehr.

Beim AMS müsse man sich dann gesund melden, um überhaupt Geld zu bekommen. Viele Menschen landen dadurch in einem Vakuum zwischen AMS, PVA und ÖGK. Genau dort steckt heute auch Frau H. „Ich bin zu krank zum Arbeiten“, sagt sie. „Aber offenbar noch zu gesund für Hilfe.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KrankenhausVater
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-5° / -0°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-4° / 0°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-8° / -1°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-5° / 0°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
-6° / -1°
Symbol stark bewölkt
Mehr Burgenland
Geschützte Waldohreule
Ein Friedhof als Hotspot für Vogel-Beobachtung
Viele Streitpunkte
Neue Eisenstädter: Klare Fronten im U-Ausschuss
Kurioser Prozess
Pensionist (69) gewinnt Schrei-Duell mit Richterin
Debatte um Wehrpflicht
„Unsere Sicherheit ist wichtiger als Parteikalkül“
Unesco Welterbegebiet
Eigenes Logo für das Jubiläumsjahr 2026
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine