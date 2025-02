Weichen für Öffi-Achse gestellt, nun tickt die Uhr

ÖBB legten zusätzlich noch 200 Bäume drauf

Statt 1.100 Ersatzpflanzungen für gerodete Bäume sind nun 1.300 versprochen, davon rund 1000 entlang oder bei der Trasse, 50 als XL-Bäume. Die zusätzliche ökologische Ausgleichsfläche im 22. Bezirk soll zudem mit einem Zuwachs von rund zwei Hektar um fast ein Drittel größer ausfallen. Auch an weiteren Details feilte die Bahn noch einmal, so soll etwa die Station Speising einen größeren Aufzug bekommen als geplant. Vor allem ging es vor Gericht jedoch um Nachweise bis ins letzte Details um weitere Nachweise und genaueste Dokumentationen, dass sich die Bahn an die Planungsvorgaben gehalten und Alternativen ausreichend geprüft hat.