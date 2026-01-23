Leonardo DiCaprio feiert sechste Oscar-Nominierung

Leben in jeder Nebenfigur

Gegenüber „Deadline“ erklärte er: „Das ist das ultimative Kompliment für diesen Film. Nachdem ich den Film selbst unzählige Male auf diese Weise gesehen habe, empfinde ich das als Beweis für die unglaubliche Gedankentiefe, die Paul in diese Geschichte gesteckt hat.“ Der Schauspieler fügte hinzu: „Wenn Filme eine andere Bedeutung oder eine andere emotionale Tiefe annehmen, hat man das Gefühl, man könne in das Leben jeder dieser Nebenfiguren eintauchen, weil sie alle so vollständig ausgearbeitet und mit echten Identitäten versehen sind.“ DiCaprio betonte, dass er „mit großem Stolz“ auf „One Battle After Another“ zurückblicken werde. „Ich habe das Gefühl, er hat den Puls Amerikas im Moment perfekt getroffen“, ergänzte er.