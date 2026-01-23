„Die Sirenen haben mich aus dem Schlaf gerissen“

Im Trainingslager in Side erzählt Austrias „Abu“ Barry der „Krone“ von seiner emotional schwierigen Zeit in Israel. Trotz Krieges erfüllte der Gambier dennoch seinen Vertrag. Bei den Violetten ist der 26-Jährige ein absoluter Schlüsselspieler. Aber der Vertrag läuft im Sommer aus, es gibt Interessenten aus England und der MLS. Doch die Austria hat eine Option...
„Ich bin ein ruhiger Typ, spucke keine großen Töne, lasse auf dem Platz lieber meine Taten für mich sprechen.“ Abubakr Barry versprüht Lebensfreude, ist demütig, für jeden Tag dankbar. Denn der 25-Jährige weiß, wie schnell sich der Alltag plötzlich ändern kann. Bis Jänner 2024 ging „Abu“ mental bei Zweitligist Bnei Yehuda in Israel nämlich drei Monate lang durch die Hölle. „Ich habe den Krieg erlebt, die Bomben durch die Luft fliegen, weinende und verzweifelte Menschen gesehen. Du hast keine Ahnung, was in der nächsten Minute passiert. Ich hatte große Angst, telefonierte täglich mit meiner Familie, die mir enorm viel Kraft gegeben hat“, blickt der Gambier emotional zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.