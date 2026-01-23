Sonne, wenig Stress – darum lieben alle Melbourne

Viele Spieler nennen heutzutage nicht mehr die prestigeträchtigeren Turniere von Wimbledon oder Paris als ihren liebsten Grand Slam, sondern die Australian Open. Ich kann das gut nachvollziehen, auch bei mir war es so, dass ich in Melbourne oft am besten performt habe. 2002 habe ich dort mein einziges Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht.