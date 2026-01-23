Brutaler Sturz! Schweizer sorgt für Schreckmoment

Heftiger Sturz von Arnaud Boisset! Im Super-G von Kitzbühel am Freitag hat der Schweizer mit einer Flugeinlage für einen Schreckmoment gesorgt. Am Ende hatte der 27-Jährige aber wohl noch ordentlich Glück im Unglück.
Ort des Geschehens – wie bei Adrian Smiseth Sejersted kurz zuvor – wieder der Seidlalmsprung. Während sich der Norweger aber noch akrobatisch retten konnte, hatte der Schweizer weniger Glück.
Fährt selbst ins Ziel
Er springt frühzeitig, kommt dabei in Schräglage und knallt schließlich erbarmungslos mit der Hüfte auf die Piste auf. Sofort eilen Helfer zu ihm. Boisset fasst sich zunächst an Rücken und Kopf, kann nach kurzer Behandlung aber wieder aufstehen und erste Entwarnung geben.
Unter Jubel der besorgten Fans machte er sich schließlich sogar selbst mit den Skiern auf den Weg in Richtung Zielraum. Der 27-Jährige scheint also doch ordentlich Glück im Unglück gehabt zu haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.