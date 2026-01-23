Brutaler Sturz! Schweizer sorgt für Schreckmoment

Fährt selbst ins Ziel

Er springt frühzeitig, kommt dabei in Schräglage und knallt schließlich erbarmungslos mit der Hüfte auf die Piste auf. Sofort eilen Helfer zu ihm. Boisset fasst sich zunächst an Rücken und Kopf, kann nach kurzer Behandlung aber wieder aufstehen und erste Entwarnung geben.