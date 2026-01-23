Vorteilswelt
Aber Glück im Unglück

Brutaler Sturz! Schweizer sorgt für Schreckmoment

Ski Alpin
23.01.2026 12:50
In der Luft wirft es Boisset die Beine in die Höhe, dann knallt er auf die harte Piste!
In der Luft wirft es Boisset die Beine in die Höhe, dann knallt er auf die harte Piste!(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Heftiger Sturz von Arnaud Boisset! Im Super-G von Kitzbühel am Freitag hat der Schweizer mit einer Flugeinlage für einen Schreckmoment gesorgt. Am Ende hatte der 27-Jährige aber wohl noch ordentlich Glück im Unglück. 

Ort des Geschehens – wie bei Adrian Smiseth Sejersted kurz zuvor – wieder der Seidlalmsprung. Während sich der Norweger aber noch akrobatisch retten konnte, hatte der Schweizer weniger Glück.

Lesen Sie auch:
Adrian Smiseth Sejersted rettet sich spektakulär! 
Hat er keine Nerven?
Horror-Sturz spektakulär verhindert, dann Attacke!
23.01.2026
Super-G in Kitzbühel
Babinsky rast bei Schweizer Doppelsieg aufs Podest
23.01.2026

Fährt selbst ins Ziel
Er springt frühzeitig, kommt dabei in Schräglage und knallt schließlich erbarmungslos mit der Hüfte auf die Piste auf. Sofort eilen Helfer zu ihm. Boisset fasst sich zunächst an Rücken und Kopf, kann nach kurzer Behandlung aber wieder aufstehen und erste Entwarnung geben.

Unter Jubel der besorgten Fans machte er sich schließlich sogar selbst mit den Skiern auf den Weg in Richtung Zielraum. Der 27-Jährige scheint also doch ordentlich Glück im Unglück gehabt zu haben. 

