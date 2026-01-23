Vorteilswelt
Große Handball-Bühne

Hoppala, Phänomene und eine klare Handschrift

Handball
23.01.2026 12:30
Conny Wilczynski (li.) mit Johannes „Giovanni“ Hahn.
Conny Wilczynski (li.) mit Johannes „Giovanni“ Hahn.(Bild: Privat)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Handball-Legende Conny Wilczynski gefällt die EM, sein Job als ORF-Experte und Österreichs Weg trotz des vorzeitigen Ausscheidens. Direkt am Geschehen und den Emotionen dran zu sein, macht dem 43-Jährigen am meisten Spaß. Und übrigens: Heißester Titelfavorit bleibt für ihn Supernation Dänemark.

0 Kommentare

Bei einem kreativen Live-Einstieg fiel er vor der Kabine fast vom Ergometer. Sonst ist Conny Wilczynski bei der EM als ORF-Experte jedoch mehr als sattelfest. „Es macht mir mit ,Giovanni’ Hahn viel Spaß, so nahe am Geschehen und an den Emotionen zu sein – und den Zuschauern daheim den tollen Handballsport näherzubringen“, sagt die Legende, einst Topflügel im Team, bei Westwien, Bregenz oder Berlins Füchsen – und dazu Westwiener Meistermanager 2023.

Folgen Sie uns auf