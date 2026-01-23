Hoppala, Phänomene und eine klare Handschrift

Bei einem kreativen Live-Einstieg fiel er vor der Kabine fast vom Ergometer. Sonst ist Conny Wilczynski bei der EM als ORF-Experte jedoch mehr als sattelfest. „Es macht mir mit ,Giovanni’ Hahn viel Spaß, so nahe am Geschehen und an den Emotionen zu sein – und den Zuschauern daheim den tollen Handballsport näherzubringen“, sagt die Legende, einst Topflügel im Team, bei Westwien, Bregenz oder Berlins Füchsen – und dazu Westwiener Meistermanager 2023.