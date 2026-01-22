Bei diesen Dschungelstars ist Zoff vorprogrammiert

Wer nicht ganz so tief in den Reality-Kosmos vorgedrungen ist – und es auch nicht vorhat –, muss wissen: Samira Yavuz war früher mit Serkan Yavuz zusammen, ebenfalls Veteran des Genres. Man trennte sich – was bei Paaren vorkommt. Die dramataugliche Würze kam hinzu, als sich Eva Benetatou äußerte und auf Instagram erklärte, „eine einmalige intime Begegnung“ (RTL.de) mit Serkan gehabt zu haben. Er selbst gab später zu, dass der Seitensprung in eine Zeit gefallen sei, in der Samira mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger war.