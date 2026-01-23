Dschungel-Hammer! Heuer gibt es gleich zwei Camps

Wenn das mal kein Dschungel-Hammer ist! Wenn am heutigen Freitag wieder die beliebte RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ über die TV-Bildschirme flimmert, brechen für die diesjährigen Camper harte Zeiten an. Denn es herrschen heuer nicht nur strengere Regeln, sondern es gibt gleich zwei Lager – und somit auch einen harten Konkurrenzkampf!
Wie die „Bild“-Zeitung vorab enthüllte, werden die Dschungel-Stars am Freitag nicht gemeinsam am Lagerfeuer im australischen Dschungel Platz nehmen. Es wird nämlich zwei Camps geben!
Noch weniger Komfort!
Und während sieben Kandidaten ins Hauptcamp einziehen werden, müssen fünf Promis in ein zweites Dschungel-Lager namens „Snake Rock“ geschickt. Was das für die Show heißt?
RTL gewährte auf Instagram bereits einen ersten Blick in beide Camps:
Beide Gruppen leben getrennt, haben eigene Lagerfeuer und getrenntes Essen – ganz im Stile der britischen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Und um den Nervenkitzel zu erhöhen, ist das „Snake Rock“-Camp auch kleiner, hat (noch) weniger Komfort als das Hauptcamp und weniger fließendes Wasser.
Teams spielen um Sterne – und Essen
Außerdem werden die Dschungel-Promis in unterschiedliche Outfits gesteckt, damit die Zuschauer die Teams eindeutig unterscheiden können. Teamwork steht heuer nämlich ganz oben auf der Dschungel-Liste, denn schon bei der ersten Dschungelprüfung müssen die Camper in Teams antreten.
Gespielt wird wie immer um Sterne und Essen. Gewinnt ein Lager, gibt es genügend Essen, verliert man, muss man bei Reis und Bohnen hungern. Ob das bei den Campern für hitzige Diskussionen sorgen wird? Ziemlich sicher!
Und das ist wohl auch der Plan von RTL, der nach den fast schon weichgespülten Dschungel-Shows der letzten Jahre endlich wieder mehr Spannung bieten will.
Wer zieht wo ein?
Wer das Camp „Snake Rock“ beziehen wird? Wie die „Bild“ enthüllte, wurden Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belster-Boettcher für dieses Lager ausgesucht. Im altbekannten Dschungelcamp werden Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger Jr. einziehen.
Übrigens: Die Trennung der Dschungel-Promis soll nicht die ganze Show über bleiben. Wann die Camper wieder in ein gemeinsames Lager einziehen werden, das ist allerdings noch nicht bekannt. Nur so viel ist fix: Wenn alle wieder an einem Lagerfeuer zusammensitzen, wird wieder im klassischen Modus weitergespielt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.