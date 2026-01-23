Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch härter als zuvor

Dschungel-Hammer! Heuer gibt es gleich zwei Camps

Society International
23.01.2026 08:16
Die Dschungelcamper werden in der 19. Staffel in zwei Lager aufgeteilt. Da ist Streit wohl ...
Die Dschungelcamper werden in der 19. Staffel in zwei Lager aufgeteilt. Da ist Streit wohl vorprogrammiert!(Bild: RTL / Hintergrund KI-generiert)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn das mal kein Dschungel-Hammer ist! Wenn am heutigen Freitag wieder die beliebte RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ über die TV-Bildschirme flimmert, brechen für die diesjährigen Camper harte Zeiten an. Denn es herrschen heuer nicht nur strengere Regeln, sondern es gibt gleich zwei Lager – und somit auch einen harten Konkurrenzkampf!

0 Kommentare

Wie die „Bild“-Zeitung vorab enthüllte, werden die Dschungel-Stars am Freitag nicht gemeinsam am Lagerfeuer im australischen Dschungel Platz nehmen. Es wird nämlich zwei Camps geben!

Noch weniger Komfort!
Und während sieben Kandidaten ins Hauptcamp einziehen werden, müssen fünf Promis in ein zweites Dschungel-Lager namens „Snake Rock“ geschickt. Was das für die Show heißt?

RTL gewährte auf Instagram bereits einen ersten Blick in beide Camps:

Beide Gruppen leben getrennt, haben eigene Lagerfeuer und getrenntes Essen – ganz im Stile der britischen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Und um den Nervenkitzel zu erhöhen, ist das „Snake Rock“-Camp auch kleiner, hat (noch) weniger Komfort als das Hauptcamp und weniger fließendes Wasser.

Teams spielen um Sterne – und Essen
Außerdem werden die Dschungel-Promis in unterschiedliche Outfits gesteckt, damit die Zuschauer die Teams eindeutig unterscheiden können. Teamwork steht heuer nämlich ganz oben auf der Dschungel-Liste, denn schon bei der ersten Dschungelprüfung müssen die Camper in Teams antreten.

Gespielt wird wie immer um Sterne und Essen. Gewinnt ein Lager, gibt es genügend Essen, verliert man, muss man bei Reis und Bohnen hungern. Ob das bei den Campern für hitzige Diskussionen sorgen wird? Ziemlich sicher!

Und das ist wohl auch der Plan von RTL, der nach den fast schon weichgespülten Dschungel-Shows der letzten Jahre endlich wieder mehr Spannung bieten will. 

Die ersten Kandidaten sind bereits in den Dschungel aufgebrochen.
Die ersten Kandidaten sind bereits in den Dschungel aufgebrochen.(Bild: RTL)

Wer zieht wo ein?
Wer das Camp „Snake Rock“ beziehen wird? Wie die „Bild“ enthüllte, wurden Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belster-Boettcher für dieses Lager ausgesucht. Im altbekannten Dschungelcamp werden Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger Jr. einziehen.

Lesen Sie auch:
Eva Benetatou wird im Dschungelcamp wohl für Zündstoff sorgen. Aber sie ist nicht der einzige ...
Countdown läuft
Bei diesen Dschungelstars ist Zoff vorprogrammiert
22.01.2026
Krone Plus Logo
Wer schaut und warum?
„Sozial-Porno“: So lockt uns das Dschungelcamp!
22.01.2026

Übrigens: Die Trennung der Dschungel-Promis soll nicht die ganze Show über bleiben. Wann die Camper wieder in ein gemeinsames Lager einziehen werden, das ist allerdings noch nicht bekannt. Nur so viel ist fix: Wenn alle wieder an einem Lagerfeuer zusammensitzen, wird wieder im klassischen Modus weitergespielt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
141.181 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.749 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
113.131 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Mehr Society International
Hotel-Erbin im Kapitol
Hilton: Sexvideo war kein Skandal, aber Missbrauch
Noch härter als zuvor
Dschungel-Hammer! Heuer gibt es gleich zwei Camps
Große Oscar-Freude
Kate Hudson jubelt im Bett, Goldie Hawn gratuliert
So geht es Entertainer
Thomas Gottschalk gibt erstes Gesundheits-Update
Nur perfekte Fassade?
Rückblick: Wie es zum Bruch im Hause Beckham kam
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf