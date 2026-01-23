Dschungel-Hammer! Heuer gibt es gleich zwei Camps

Wenn das mal kein Dschungel-Hammer ist! Wenn am heutigen Freitag wieder die beliebte RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ über die TV-Bildschirme flimmert, brechen für die diesjährigen Camper harte Zeiten an. Denn es herrschen heuer nicht nur strengere Regeln, sondern es gibt gleich zwei Lager – und somit auch einen harten Konkurrenzkampf!