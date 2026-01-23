Vorteilswelt
Leihe mit Kaufoption

SV Ried holt Nachwuchstalent von Bayern München

Fußball National
23.01.2026 11:58
Jussef Nasrawe (links) wechselt leihweise zur SV Ried.
Jussef Nasrawe (links) wechselt leihweise zur SV Ried.(Bild: Screenshot instagram.com/ried1912)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die SV Ried hat sich die Dienste von Jussef Nasrawe gesichert. Der 18-jährige deutsche Nachwuchs-Teamspieler wurde von den Innviertlern bis Sommer vom FC Bayern München ausgeliehen.

0 Kommentare

Die Oberösterreicher besitzen eine Kaufoption auf den 1,73-Meter-Mittelfeldmann. „Er war in dieser Saison als linker Verteidiger, im zentralen wie offensiven Mittelfeld sowie auf beiden Flügelpositionen im Einsatz“, hob Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala die Flexibilität des Zugangs hervor.

Nasrawe war zuletzt für Bayerns zweites Team in der Regionalliga im Einsatz.



