SV Ried holt Nachwuchstalent von Bayern München

Die Oberösterreicher besitzen eine Kaufoption auf den 1,73-Meter-Mittelfeldmann. „Er war in dieser Saison als linker Verteidiger, im zentralen wie offensiven Mittelfeld sowie auf beiden Flügelpositionen im Einsatz“, hob Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala die Flexibilität des Zugangs hervor.