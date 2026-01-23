SV Ried holt Nachwuchstalent von Bayern München

Das ist der Alpine-Bolide für die kommende Saison
Die SV Ried hat sich die Dienste von Jussef Nasrawe gesichert. Der 18-jährige deutsche Nachwuchs-Teamspieler wurde von den Innviertlern bis Sommer vom FC Bayern München ausgeliehen.
Die Oberösterreicher besitzen eine Kaufoption auf den 1,73-Meter-Mittelfeldmann. „Er war in dieser Saison als linker Verteidiger, im zentralen wie offensiven Mittelfeld sowie auf beiden Flügelpositionen im Einsatz“, hob Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala die Flexibilität des Zugangs hervor.
Nasrawe war zuletzt für Bayerns zweites Team in der Regionalliga im Einsatz.
