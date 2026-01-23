Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Soll Kneissl ihr Minister-Gehalt zurückzahlen?

Forum
23.01.2026 12:00
Die in Russland lebende Karin Kneissl sorgt erneut für einen Eklat.
Die in Russland lebende Karin Kneissl sorgt erneut für einen Eklat.(Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER)
Porträt von Community
Von Community

Ex-Außenministerin Karin Kneissl sorgt mit ihrer Aussage im Netz, alle Österreicher seien Hyänen, wieder für Aufsehen. 2024 hatte sie zudem behauptet „dass es kein Zufall war, dass Hitler aus Österreich kam“. Unsere Frage vom 23. Jänner lautet: „‘Alle Österreicher Hyänen‘: Soll Kneissl ihr Minister-Gehalt zurückzahlen?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wäre eine Rückzahlung ihres Minister-Gehalts unter diesen Umständen Ihrer Meinung nach gerechtfertigt? Gibt es andere ehemalige Politiker, für die eine derartige Forderung in Betracht gezogen werden sollte?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
126.584 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
116.575 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.795 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Was haben Sie beim Bundesheer erlebt?
Diskutieren Sie mit!
Wie reagiert Ihr Umfeld auf ein „Nein“ zu Alkohol?
Frage des Tages
Neuer Anlauf: Soziale Medien unter 16 verbieten?
Frage des Tages
Arzt-Wartezeiten: Unternimmt die Politik genug?
Diskutieren Sie mit!
Lebensmittelliste: Was fehlt Ihrer Ansicht nach?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf