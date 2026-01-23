Ex-Außenministerin Karin Kneissl sorgt mit ihrer Aussage im Netz, alle Österreicher seien Hyänen, wieder für Aufsehen. 2024 hatte sie zudem behauptet „dass es kein Zufall war, dass Hitler aus Österreich kam“. Unsere Frage vom 23. Jänner lautet: „‘Alle Österreicher Hyänen‘: Soll Kneissl ihr Minister-Gehalt zurückzahlen?“