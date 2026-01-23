Horror-Sturz spektakulär verhindert, dann Attacke!

Was für eine spektakuläre Szene beim Super-G in Kitzbühel am Freitag! Hauptakteur: Adrian Smiseth Sejersted! Der Norweger verhinderte zunächst beeindruckend einen möglichen Horror-Sturz – und griff dann sogar noch die Spitzenplätze an. Hat dieser Mann keine Nerven?
Zunächst zeigte der Norweger einen guten, aber wenig auffälligen Start – dann wird es aber richtig verrückt! Kurz vor der Seidlalm hatte er plötzlich Probleme. Sejersted blieb fast in einem Tor hängen, dann wurde er über den folgenden Sprung ausgehoben.
In der Luft verdrehte es den Ski-Profi schwer – alle rechneten mit einem brutalen Sturz. Doch der Norweger rettete sich spektakulär und akrobatisch. Ihm gelingt die Landung mit dem rechten Ski, der linke hingegen hing weit in der Luft.
Und dann auch noch Attacke
Wie er das geschafft hat, weiß er wohl selbst nicht. Wer nun aber dachte, dass Sejersted von der Szene beeindruckt war, der irrte. Denn der Routinier ging anschließend voll auf Attacke über. Er machte weiter Zeit gut und nahm schließlich sogar die Spitzenplätze ins Visier.
Erst im Schlusshang verlor er noch etwas Zeit und landete so doch „nur“ auf dem fünften Platz. Gerade mal 36 Hundertstel hinter Marco Odermatt. Was für ein wahnsinniger Ritt über die Streif!
