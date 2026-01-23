Horror-Sturz spektakulär verhindert, dann Attacke!

Und dann auch noch Attacke

Wie er das geschafft hat, weiß er wohl selbst nicht. Wer nun aber dachte, dass Sejersted von der Szene beeindruckt war, der irrte. Denn der Routinier ging anschließend voll auf Attacke über. Er machte weiter Zeit gut und nahm schließlich sogar die Spitzenplätze ins Visier.