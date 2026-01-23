Team zu stark: Olympiasieger muss heuer zuschauen

Das ist der Alpine-Bollide für die kommende Saison
„Eine neue Ära“
Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 eroberte David Gleirscher Gold im Rodeln. Acht Jahre später ist der mittlerweile 31-Jährige zum Zuschauen verdammt. Weil seine Teamkollegen noch besser als der Tiroler waren und er als siebentbester Rodler der Welt die Spiele verpasst.
Jedes andere Rodel-Team der Welt würde sich über David Gleirscher freuen. „In Deutschland wäre ich die Nummer 3, in Lettland auf 2 und bei allen anderen Nationen die Nummer 1“, weiß der Stubaier, der dann auch bei Olympia dabei sein könnte.
