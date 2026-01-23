Plötzliches Ehe-Aus im niederländischen Königshaus

Nach 25 gemeinsamen Jahren gehen Prinz Bernhard von Oranien-Nassau, ein Cousin von König Willem-Alexander, und seine Ehefrau Prinzessin Annette künftig getrennte Wege. Die Nachricht sorgt für Überraschung in den Niederlanden.
Wie das Paar in einer offiziellen Erklärung bekannt gab, haben sie sich gemeinsam dazu entschlossen, ihre Ehe zu beenden. Trotz der Trennung betonen Bernhard und Annette, dass sie weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben möchten – vor allem zum Wohle ihrer drei Kinder Isabella (23), Samuel (21) und Benjamin (17).
Einvernehmlich im gegenseitigen Respekt
„Nach 25 Jahren Ehe haben wir uns zur Scheidung entschlossen. Wir trennen uns einvernehmlich und mit gegenseitigem Respekt“, so die Mitteilung. Davor habe das Paar niederländischen Medien zufolge getrennt Urlaub gemacht. Bernhard mit Sohn Benjamin in Finnland, Annette mit Tochter Isabella in Kolumbien.
Wer ist Prinz Bernhard?
Prinz Bernhard ist der zweite Sohn von Prinzessin Margriet der Niederlande und Pieter van Vollenhoven. Als Cousin des Königs steht er zwar nicht in der direkten Thronfolge, übernimmt jedoch regelmäßig repräsentative Aufgaben für die Krone. Er ist Miteigentümer der Rennstrecke Circuit Park Zandvoort.
Der Prinz von Oranien-Nassau und die damalige Annette Sekrève verliebten sich als Studenten an der der Universität in Groningen ineinander und verlobten sich im März 2000. Die standesamtliche Hochzeit fand am 6. Juli 2000 statt, die kirchliche Hochzeit zwei Tage danach in der Domkirche zu Utrecht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.