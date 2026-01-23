Plötzliches Ehe-Aus im niederländischen Königshaus

Wie das Paar in einer offiziellen Erklärung bekannt gab, haben sie sich gemeinsam dazu entschlossen, ihre Ehe zu beenden. Trotz der Trennung betonen Bernhard und Annette, dass sie weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben möchten – vor allem zum Wohle ihrer drei Kinder Isabella (23), Samuel (21) und Benjamin (17).