Nach 25 Jahre Schluss

Plötzliches Ehe-Aus im niederländischen Königshaus

Royals
23.01.2026 12:01
Prinz Bernhard und Prinzessin Annette 2025 beim Königstag in Doetinchem – nun hat sich das Paar ...
Prinz Bernhard und Prinzessin Annette 2025 beim Königstag in Doetinchem – nun hat sich das Paar überraschend getrennt.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Nach 25 gemeinsamen Jahren gehen Prinz Bernhard von Oranien-Nassau, ein Cousin von König Willem-Alexander, und seine Ehefrau Prinzessin Annette künftig getrennte Wege. Die Nachricht sorgt für Überraschung in den Niederlanden.

0 Kommentare

Wie das Paar in einer offiziellen Erklärung bekannt gab, haben sie sich gemeinsam dazu entschlossen, ihre Ehe zu beenden. Trotz der Trennung betonen Bernhard und Annette, dass sie weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben möchten – vor allem zum Wohle ihrer drei Kinder Isabella (23), Samuel (21) und Benjamin (17).

 Einvernehmlich im gegenseitigen Respekt
„Nach 25 Jahren Ehe haben wir uns zur Scheidung entschlossen. Wir trennen uns einvernehmlich und mit gegenseitigem Respekt“, so die Mitteilung. Davor habe das Paar niederländischen Medien zufolge getrennt Urlaub gemacht. Bernhard mit Sohn Benjamin in Finnland, Annette mit Tochter Isabella in Kolumbien.

Wer ist Prinz Bernhard?
Prinz Bernhard ist der zweite Sohn von Prinzessin Margriet der Niederlande und Pieter van Vollenhoven. Als Cousin des Königs steht er zwar nicht in der direkten Thronfolge, übernimmt jedoch regelmäßig repräsentative Aufgaben für die Krone. Er ist Miteigentümer der Rennstrecke Circuit Park Zandvoort.

Der Prinz von Oranien-Nassau und die damalige Annette Sekrève verliebten sich als Studenten an der der Universität in Groningen ineinander und verlobten sich im März 2000. Die standesamtliche Hochzeit fand am 6. Juli 2000 statt, die kirchliche Hochzeit zwei Tage danach in der Domkirche zu Utrecht.

