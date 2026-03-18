Tourismus: „Aufblühen“ setzt neue Impulse

Mehr als 40 Events sollen im Frühling viele Gäste ins Burgenland locken. Was der Burgenland Tourismus alles geplant hat.
Das Burgenland hat im Vorjahr touristisch neue Höchstwerte erreicht und seinen Wachstumskurs bestätigt. Diesen Schwung will man auch zwischen Wintersaison und Sommer verstärkt nutzen. Mit dem Projekt „Aufblühen“ sollen so gezielt zusätzliche Gäste angesprochen werden. Heuer geht die Initiative in ihre vierte Saison. „Was bisher im Südburgenland aufgebaut wurde, wird Schritt für Schritt auf das ganze Land ausgeweitet“, kündigt Tourismus-Chef Didi Tunkel an.
Von Kulinark bis Natur
Allein im Süden sind 20 Partner mit über 40 Veranstaltungen dabei. Dieses Modell funktioniere nur im Zusammenspiel, betont Tunkel. „Hat man keine engagierten Betriebe, dann hat man keine funktionierende Region.“ Beim Programm setzt man auf eine klare Mischung: Kulinarik, Kultur, Bewegung und Natur.
Vielseitiges Erlebnis
Etablierte Formate wie der Weinfrühling oder die Gartentage im Schloss Kohfidisch sowie kulturelle Höhepunkte wie der Klangfrühling in Schlaining sind ebenso dabei, wie ein Liederabend im Freilichtmuseum Geresdorf. Ergänzt wird das Angebot durch Naturerlebnisse rund um die Naturparke Geschriebenstein und Raab. Entscheidend ist dabei die Abstimmung der Termine. „Aufblühen hat sich in die Breite entwickelt“, sagt Harald Popofsits. Gästen soll damit ein möglichst vielseitiges Frühjahrserlebnis geboten werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.