Tourismus: „Aufblühen“ setzt neue Impulse

Vielseitiges Erlebnis

Etablierte Formate wie der Weinfrühling oder die Gartentage im Schloss Kohfidisch sowie kulturelle Höhepunkte wie der Klangfrühling in Schlaining sind ebenso dabei, wie ein Liederabend im Freilichtmuseum Geresdorf. Ergänzt wird das Angebot durch Naturerlebnisse rund um die Naturparke Geschriebenstein und Raab. Entscheidend ist dabei die Abstimmung der Termine. „Aufblühen hat sich in die Breite entwickelt“, sagt Harald Popofsits. Gästen soll damit ein möglichst vielseitiges Frühjahrserlebnis geboten werden.