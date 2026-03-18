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Neue Events

Tourismus: „Aufblühen“ setzt neue Impulse

Burgenland
18.03.2026 16:00
Die Gruppe der Veranstalter von „Aufblühen“.
Die Gruppe der Veranstalter von „Aufblühen“.(Bild: LEXI)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Mehr als 40 Events sollen im Frühling viele Gäste ins Burgenland locken. Was der Burgenland Tourismus alles geplant hat.

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Das Burgenland hat im Vorjahr touristisch neue Höchstwerte erreicht und seinen Wachstumskurs bestätigt. Diesen Schwung will man auch zwischen Wintersaison und Sommer verstärkt nutzen. Mit dem Projekt „Aufblühen“ sollen so gezielt zusätzliche Gäste angesprochen werden. Heuer geht die Initiative in ihre vierte Saison. „Was bisher im Südburgenland aufgebaut wurde, wird Schritt für Schritt auf das ganze Land ausgeweitet“, kündigt Tourismus-Chef Didi Tunkel an.

Von Kulinark bis Natur
Allein im Süden sind 20 Partner mit über 40 Veranstaltungen dabei. Dieses Modell funktioniere nur im Zusammenspiel, betont Tunkel. „Hat man keine engagierten Betriebe, dann hat man keine funktionierende Region.“ Beim Programm setzt man auf eine klare Mischung: Kulinarik, Kultur, Bewegung und Natur.

Vielseitiges Erlebnis
Etablierte Formate wie der Weinfrühling oder die Gartentage im Schloss Kohfidisch sowie kulturelle Höhepunkte wie der Klangfrühling in Schlaining sind ebenso dabei, wie ein Liederabend im Freilichtmuseum Geresdorf. Ergänzt wird das Angebot durch Naturerlebnisse rund um die Naturparke Geschriebenstein und Raab. Entscheidend ist dabei die Abstimmung der Termine. „Aufblühen hat sich in die Breite entwickelt“, sagt Harald Popofsits. Gästen soll damit ein möglichst vielseitiges Frühjahrserlebnis geboten werden.

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