Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volkshilfe-Projekt

Pfandflaschen helfen im Burgenland gegen Armut

Burgenland
18.03.2026 09:00
Direktor Antoni, Volkshilfe Präsidentin Dunst sowie SQM Bugnits mit Schülern des BORG Güssing.
Direktor Antoni, Volkshilfe Präsidentin Dunst sowie SQM Bugnits mit Schülern des BORG Güssing.(Bild: Volkshilfe)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Schulen im Südburgenland beteiligen sich an der Initiative der Volkshilfe Burgenland. Gesammelte Pfandflaschen werden direkt in Unterstützung für armutsbetroffene Familien umgewandelt.

0 Kommentare

Mit der Initiative „Mein Pfand in deine Hand“ startet die Volkshilfe Burgenland ein Projekt, das ökologische und soziale Ziele verbindet und armutsbetroffene Menschen im Land unterstützt.

Vorgestellt wurde die Aktion im BORG Güssing. Dort steht eine der insgesamt zehn Sammeltonnen. Direktor Robert Antoni sieht darin auch einen Bildungsauftrag: „Gesellschaftliches Engagement beginnt im Alltag. Eine einzelne Pfandflasche ist wenig wert. In Summe entsteht daraus aber konkrete Hilfe.“

Sammelstellen in Bezirken Güssing und Oberwart
Weitere Sammelstellen gibt es in der ECOLE Güssing, der Mittel- und Volksschule St. Michael, der Mittelschule und PTS Stegersbach sowie der BHAK/BHAS Stegersbach. In den kommenden Wochen sollen zusätzliche Standorte in der Kaserne Güssing, der PTS Oberwart, der BAFEB Oberwart und der Berufsschule Pinkafeld folgen.

Erlös geht direkt an armutsgefährdete Menschen
Das Prinzip ist einfach: Pfandflaschen werden nicht im Geschäft zurückgegeben, sondern in die gekennzeichnete Tonnen eingeworfen. Gesammelt werden Mehrweg- und Einweggebinde, der Erlös fließt direkt in die Unterstützung von Familien im Burgenland. „Jede gespendete Pfandflasche kann dazu beitragen, Menschen zu unterstützen, die dringend Hilfe brauchen“, sagt Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst.

Unterstützt wird das Projekt auch von der Bildungsdirektion. „Es ist wichtig zu vermitteln, dass man mit einfachen Mitteln helfen kann“, so Schulqualitätsmanagerin Martina Bugnits. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
18.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 16°
Symbol heiter
Güssing
5° / 15°
Symbol wolkig
Mattersburg
4° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
4° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
195.795 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
168.182 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
155.732 mal gelesen
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1632 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Burgenland
In Wellnesshotel
Polizei weckte Dieb auf – und nahm ihn gleich fest
Aufnahmen geplant
Mehr Polizei ist jetzt wieder im Einsatz
Massnahmen gefordert
Auch Landwirte leiden unter hohen Spritpreisen
Bird Experience 2026
Von 23. bis 26.4. dreht sich wieder alles um Vögel
3. Liga Ost:
FavAC dreht Spiel – Leobendorf verliert erneut!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf