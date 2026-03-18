Pfandflaschen helfen im Burgenland gegen Armut

Erlös geht direkt an armutsgefährdete Menschen

Das Prinzip ist einfach: Pfandflaschen werden nicht im Geschäft zurückgegeben, sondern in die gekennzeichnete Tonnen eingeworfen. Gesammelt werden Mehrweg- und Einweggebinde, der Erlös fließt direkt in die Unterstützung von Familien im Burgenland. „Jede gespendete Pfandflasche kann dazu beitragen, Menschen zu unterstützen, die dringend Hilfe brauchen“, sagt Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst.