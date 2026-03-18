Pfandflaschen helfen im Burgenland gegen Armut

Schulen im Südburgenland beteiligen sich an der Initiative der Volkshilfe Burgenland. Gesammelte Pfandflaschen werden direkt in Unterstützung für armutsbetroffene Familien umgewandelt.
Mit der Initiative „Mein Pfand in deine Hand“ startet die Volkshilfe Burgenland ein Projekt, das ökologische und soziale Ziele verbindet und armutsbetroffene Menschen im Land unterstützt.
Vorgestellt wurde die Aktion im BORG Güssing. Dort steht eine der insgesamt zehn Sammeltonnen. Direktor Robert Antoni sieht darin auch einen Bildungsauftrag: „Gesellschaftliches Engagement beginnt im Alltag. Eine einzelne Pfandflasche ist wenig wert. In Summe entsteht daraus aber konkrete Hilfe.“
Sammelstellen in Bezirken Güssing und Oberwart
Weitere Sammelstellen gibt es in der ECOLE Güssing, der Mittel- und Volksschule St. Michael, der Mittelschule und PTS Stegersbach sowie der BHAK/BHAS Stegersbach. In den kommenden Wochen sollen zusätzliche Standorte in der Kaserne Güssing, der PTS Oberwart, der BAFEB Oberwart und der Berufsschule Pinkafeld folgen.
Erlös geht direkt an armutsgefährdete Menschen
Das Prinzip ist einfach: Pfandflaschen werden nicht im Geschäft zurückgegeben, sondern in die gekennzeichnete Tonnen eingeworfen. Gesammelt werden Mehrweg- und Einweggebinde, der Erlös fließt direkt in die Unterstützung von Familien im Burgenland. „Jede gespendete Pfandflasche kann dazu beitragen, Menschen zu unterstützen, die dringend Hilfe brauchen“, sagt Volkshilfe Präsidentin Verena Dunst.
Unterstützt wird das Projekt auch von der Bildungsdirektion. „Es ist wichtig zu vermitteln, dass man mit einfachen Mitteln helfen kann“, so Schulqualitätsmanagerin Martina Bugnits.
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