Selbst kaputtes Gate konnte ÖSV-Girl nicht stoppen

Lussnig auch im Finale dabei

Stark präsentierte sich auch der Oberländer Nicolas Lussnig. mit der hohen Startnummer 47 in die Quali gestartet, lag der Atomic-Pilot bei der letzten Zwischenzeit sogar noch auf Kurs in Richtung Top-10. Am Ende schaffte er mit nur 0,78 Sekunden Rückstand auf Sieger Alex Fiva (Sz) als 27. souverän den Einzug ins 32er-Finale, für das sich mit Tristan Takats (16.) und Johannes Aujesky (23.) zwei weitere Österreicher qualifizieren konnten.