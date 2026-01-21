Selbst kaputtes Gate konnte ÖSV-Girl nicht stoppen

Bislang war die Steirerin Katrin Ofner in dieser Saison die ÖSV-Alleinunterhalterin, wenn es darum ging, Rot-weiß-rot in den Weltcup-Finalheats zu vertreten. Am Freitag bekommt „Katl“, die es in Veysonnaz (Sz) als 12. in die Entscheidung schaffte, aber endlich wieder Verstärkung.
Bei der Qualifikation für das erste Weltcuprennen in Veysonnaz (Sz) am Freitag schaffte es Sonja Gigler erstmals seit ihrem Kreuzbandriss im Februar 2024 in die Top-16. Und das, obwohl die Voraussetzungen für die 24-jährige Harderin, alles andere als ideal waren.
„Direkt vor meinem Lauf ist das Startgate kaputt gegangen und ich musste eine Viertelstunde warten“, erzählt die Polizeisportlerin, die sich aber nicht aus der Ruhe bringen ließ und 2,37 Sekunden hinter Siegerin Sandra Näslund auf Rang 15 fuhr. „Ich freue mich sehr, dass ich es endlich wieder in die Heats geschafft habe.“
Wichtiger Schritt Richtung Olympia
Damit ist die Kästle-Pilotin auch ihrem großen Traum von der Olympia-Teilnahme ein Stück näher gekommen. Dafür sind vom ÖSV ein Ergebnis in den Top-8 oder zwei in den Top-16 gefordert. Heißt: Mit einem Semifinaleinzug am Freitag könnte die „Rauch Racerin“ ihr Ticket für die Medaillenjagd in Livigno (It) buchen.
Lussnig auch im Finale dabei
Stark präsentierte sich auch der Oberländer Nicolas Lussnig. mit der hohen Startnummer 47 in die Quali gestartet, lag der Atomic-Pilot bei der letzten Zwischenzeit sogar noch auf Kurs in Richtung Top-10. Am Ende schaffte er mit nur 0,78 Sekunden Rückstand auf Sieger Alex Fiva (Sz) als 27. souverän den Einzug ins 32er-Finale, für das sich mit Tristan Takats (16.) und Johannes Aujesky (23.) zwei weitere Österreicher qualifizieren konnten.
