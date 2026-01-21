Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fluch gebrochen

Selbst kaputtes Gate konnte ÖSV-Girl nicht stoppen

Sport
21.01.2026 15:55
Sonja Gigler qualifizierte sich erstmals nach ihrer schweren Verletzung wieder für ein ...
Sonja Gigler qualifizierte sich erstmals nach ihrer schweren Verletzung wieder für ein 16er-Finale im Weltcup.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Bislang war die Steirerin Katrin Ofner in dieser Saison die ÖSV-Alleinunterhalterin, wenn es darum ging, Rot-weiß-rot in den Weltcup-Finalheats zu vertreten. Am Freitag bekommt „Katl“, die es in Veysonnaz (Sz) als 12. in die Entscheidung schaffte, aber endlich wieder Verstärkung. 

0 Kommentare

Bei der Qualifikation für das erste Weltcuprennen in Veysonnaz (Sz) am Freitag schaffte es Sonja Gigler erstmals seit ihrem Kreuzbandriss im Februar 2024 in die Top-16. Und das, obwohl die Voraussetzungen für die 24-jährige Harderin, alles andere als ideal waren.

Die Steirerin Katrin Ofner fuhr als Quali-12. in die Final-Heats am Freitag.
Die Steirerin Katrin Ofner fuhr als Quali-12. in die Final-Heats am Freitag.(Bild: GEPA)

„Direkt vor meinem Lauf ist das Startgate kaputt gegangen und ich musste eine Viertelstunde warten“, erzählt die Polizeisportlerin, die sich aber nicht aus der Ruhe bringen ließ und 2,37 Sekunden hinter Siegerin Sandra Näslund auf Rang 15 fuhr. „Ich freue mich sehr, dass ich es endlich wieder in die Heats geschafft habe.“

Lesen Sie auch:
Skicrosserin Sonja Gigler
Neuntes Podium
ÖSV-Dame stürzt im Finale und wird trotzdem Zweite
15.01.2026
Krone Plus Logo
Rekordverdächtig
Fünfmal Olympia! Sie ist die „Herrin der Ringe“
17.01.2026
Skicross-Weltcup
Nicolas Lussnig in Arosa out im Achtelfinale
16.12.2025

Wichtiger Schritt Richtung Olympia
Damit ist die Kästle-Pilotin auch ihrem großen Traum von der Olympia-Teilnahme ein Stück näher gekommen. Dafür sind vom ÖSV ein Ergebnis in den Top-8 oder zwei in den Top-16 gefordert. Heißt: Mit einem Semifinaleinzug am Freitag könnte die „Rauch Racerin“ ihr Ticket für die Medaillenjagd in Livigno (It) buchen.

Lussnig auch im Finale dabei
Stark präsentierte sich auch der Oberländer Nicolas Lussnig. mit der hohen Startnummer 47 in die Quali gestartet, lag der Atomic-Pilot bei der letzten Zwischenzeit sogar noch auf Kurs in Richtung Top-10. Am Ende schaffte er mit nur 0,78 Sekunden Rückstand auf Sieger Alex Fiva (Sz) als 27. souverän den Einzug ins 32er-Finale, für das sich mit Tristan Takats (16.) und Johannes Aujesky (23.) zwei weitere Österreicher qualifizieren konnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
125.842 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
113.849 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
112.881 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Sport
Fluch gebrochen
Selbst kaputtes Gate konnte ÖSV-Girl nicht stoppen
Ländle-Rodler
Für Yannick Müller platzte der Olympia-Traum
ÖSV-Dame gesteht:
„Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich“
Leihe
Neuer Stürmer! Altach bedient sich bei Hoffenheim
Duell mit Swiatek?
Julia Grabher kämpft sich erstmals in zweite Runde

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf