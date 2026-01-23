Wo Sportalm-Chefin Ehrlich das Rennen sehen wird

Es gibt sie, die Orte in Kitzbühel, in denen, selbst wenn die Partywogen hoch gehen, Ruhe herrscht und wo man in sich gehen kann. Sportalm-Chefin und Designerin Ulli Ehrlich zeigte uns einen dieser Plätze und nahm uns dafür mit auf einen Spaziergang mit ihrem treuen Begleiter „Oscar“.
Die Modedesignerin und Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich ist, so wie ihre ganze Familie, ein echtes Kitzbühler Original. Gerade erst arbeitete sie an ihrer Winter 26/27-Linie, da tut ein wenig Ablenkung mit ihrem Hund „Oscar“ am Schwarzsee gut.
Kitzbühel hat viele Facetten
Der Rummel zur Party-Hochzeit, „den meide ich. Da bin ich lieber daheim und schaue mir die ganzen Rennen im Fernsehen an“, lächelt sie, während wir mit dem Duo mit spazieren. „Es hat sich viel geändert“, hält sie, ohne werten zu wollen, fest, „Kitzbühel ist immer ein guter Gastgeber, hat aber selbst zu dieser Zeit auch andere Facetten, wie diese hier am See.“ Wunderschön.
Übrigens, „Oscar“ ist Ulli Ehrlichs erster Hund, „Und es ist einfach wunderschön“, schwärmt sie über die Zeit, die sie mit ihrem dreijährigen Vierbeiner verbringen kann. Hier, bei den gemeinsamen Spaziergängen, tankt sie Kraft und Inspiration, selbst wenn in der Stadt der Trubel groß ist. Es ist das andere Kitzbühel.
