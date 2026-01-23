Wo Sportalm-Chefin Ehrlich das Rennen sehen wird

Kitzbühel hat viele Facetten

Der Rummel zur Party-Hochzeit, „den meide ich. Da bin ich lieber daheim und schaue mir die ganzen Rennen im Fernsehen an“, lächelt sie, während wir mit dem Duo mit spazieren. „Es hat sich viel geändert“, hält sie, ohne werten zu wollen, fest, „Kitzbühel ist immer ein guter Gastgeber, hat aber selbst zu dieser Zeit auch andere Facetten, wie diese hier am See.“ Wunderschön.