Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das andere Kitzbühel

Wo Sportalm-Chefin Ehrlich das Rennen sehen wird

Adabei Österreich
23.01.2026 08:00
Tolles dynamisches Duo: Ulli Ehrlich mit ihrem Hund „Oscar“
Tolles dynamisches Duo: Ulli Ehrlich mit ihrem Hund „Oscar“(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Kalman Gergely
Von Norman Schenz und Kalman Gergely

Es gibt sie, die Orte in Kitzbühel, in denen, selbst wenn die Partywogen hoch gehen, Ruhe herrscht und wo man in sich gehen kann. Sportalm-Chefin und Designerin Ulli Ehrlich zeigte uns einen dieser Plätze und nahm uns dafür mit auf einen Spaziergang mit ihrem treuen Begleiter „Oscar“.

0 Kommentare

Die Modedesignerin und Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich ist, so wie ihre ganze Familie, ein echtes Kitzbühler Original. Gerade erst arbeitete sie an ihrer Winter 26/27-Linie, da tut ein wenig Ablenkung mit ihrem Hund „Oscar“ am Schwarzsee gut.

Kitzbühel hat viele Facetten
Der Rummel zur Party-Hochzeit, „den meide ich. Da bin ich lieber daheim und schaue mir die ganzen Rennen im Fernsehen an“, lächelt sie, während wir mit dem Duo mit spazieren. „Es hat sich viel geändert“, hält sie, ohne werten zu wollen, fest, „Kitzbühel ist immer ein guter Gastgeber, hat aber selbst zu dieser Zeit auch andere Facetten, wie diese hier am See.“ Wunderschön.

Kraftort: Selbst wenn der Trubel noch so groß ist, hier tankt die Spitenunternehmerin auf.
Kraftort: Selbst wenn der Trubel noch so groß ist, hier tankt die Spitenunternehmerin auf.(Bild: Markus Wenzel)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: „Oscar“ ist Ehrlichs vierbeiniger Schatz.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: „Oscar“ ist Ehrlichs vierbeiniger Schatz.(Bild: Markus Wenzel)
Der dreijährige Rüde „Oscar“ ist ein echter Wirbelwind und Ehrlichs treuer Begleiter.
Der dreijährige Rüde „Oscar“ ist ein echter Wirbelwind und Ehrlichs treuer Begleiter.(Bild: Markus Wenzel)
Dreamteam: Ausgiebige Spaziergänge mit „Oscar“ geben der Designerin Kraft.
Dreamteam: Ausgiebige Spaziergänge mit „Oscar“ geben der Designerin Kraft.(Bild: Markus Wenzel)
Die „Krone“ begleitete Ehrlich bei ihrem Spaziergang durch das „andere Kitzbühel“.
Die „Krone“ begleitete Ehrlich bei ihrem Spaziergang durch das „andere Kitzbühel“.(Bild: Markus Wenzel)

Übrigens, „Oscar“ ist Ulli Ehrlichs erster Hund, „Und es ist einfach wunderschön“, schwärmt sie über die Zeit, die sie mit ihrem dreijährigen Vierbeiner verbringen kann. Hier, bei den gemeinsamen Spaziergängen, tankt sie Kraft und Inspiration, selbst wenn in der Stadt der Trubel groß ist. Es ist das andere Kitzbühel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
141.181 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.749 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
113.131 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Mehr Adabei Österreich
Das andere Kitzbühel
Wo Sportalm-Chefin Ehrlich das Rennen sehen wird
Nach Armbruch
Das Comeback der Kult-Wirtin Rosi Schipflinger
Die schönsten Bilder
Philharmonikerball: Goldener Abend im Musikverein
Auktion im Stanglwirt
Arnie versteigert sich – Babyglück bei Gastgeberin
Kitzbühel 2026
Popsängerin Rita Ora kommt zum Hahnenkamm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf