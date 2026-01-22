Eine Kommission muss den nächsten Rektor finden

Wie bereits berichtet, ist die Stelle der Rektorin bzw. des Rektors der Linzer Anton Bruckner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Jänner. Nun steht die Kommission zur Findung der künftigen Leitung fest.
Wie bereits berichtet, endet mit 1. Oktober 2026 die erste Amtszeit von Martin Rummel. Daher muss die Position neu besetzt werden, ein üblicher Vorgang.
Die Bewerbungsfrist für die Funktion der Rektorin bzw. des Rektors läuft noch bis 31. Jänner. Die Findungskommission wird anschließend die eingelangten Bewerbungen sichten, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu Hearings einladen und schließlich einen gereihten und kommentierten Dreiervorschlag ausarbeiten.
Der Fahrplan wird konkret
Die zuständigen Gremien haben nun die Mitglieder der Findungskommission nominiert. Die Kommission setzt sich wie folgt zusammen: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Dirigent Markus Poschner, beratend Kulturdirektorin Margot Nazzal, weiters: Martin Stepanik, Maria Draxler und Lydia Grün, Präsidentin Hochschule für Musik und Theater München. Zusätzlich wird ein externer Personalberater den gesamten Prozess begleiten
Kommission gut in Musikszene verankert
Gerade mit Poschner und der Münchnerin Grün nehmen sowohl regionale als auch überregionale Experten an der Findung teil.
Stelzer betont: „Die Anton Bruckner Privatuniversität ist ein zentrales Aushängeschild für das Musik- und Kulturland Oberösterreich. Mit dieser breit aufgestellten Findungskommission stellen wir sicher, dass der Auswahlprozess transparent und professionell abläuft.“
Wie bereits berichtet, wird sich auch Martin Rummel erneut bewerben: „Dass sich auch der amtierende Rektor erneut bewirbt, zeigt, wie attraktiv diese Aufgabe ist. Entscheidend ist, wer die besten Ideen, die größte Kompetenz und den klarsten Blick für die Zukunft unserer Universität mitbringt“, betont Stelzer.
